Son Mühür / Ankara’nın Çankaya Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimler belli oldu. Operasyonda Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 36 isme gözaltı kararı verilirken başsavcılık, soruşturmanın suç örgütü, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiaların yönelik yürütüldüğünü belirterek 27 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Konutlarında da arama yapılıyor

Polis ekipleri, sabah saatlerinde hem Çankaya Belediyesi’nin ana binasına hem de Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in ikametgahına gitti. Ekiplerin, adreslerdeki evrak ve dijital materyaller üzerinde aramaları devam ederken Başkan Güner’in yanı sıra belediye yönetiminden bazı üst düzey isimlerin de gözaltına alındığı ifade edilmişti. İlk belirlemelere göre bazı belediye başkan yardımcıları, iki meclis üyesi ve mali işler müdürü gözaltında alınırken şüphelilerin konutlarında da eş zamanlı aramalar yürütüldüğü ifade edilmişti.

İşte, gözaltına alınan isimler şöyle:

1.Mesut AKINCI (Encümen Başkanı)

2.Bora ÖZEL (Destek Hizmetleri Müdürü)

3.Mehmet YILDIRIM (Mali Hizmetler Müdürü)

4.Ali YALÇIN

5.Songül ULUSAL (Fen İşleri Müdür Vekili)

6.Ertan DOĞAN

7.Seyfullah YÜZYIL

8.Şenol BULUT

9.Paki KILAVUZ

10.Yavuz İRİŞ

11.Tunç Emre TAŞCIOĞLU

12.Murat BOLAT

13.Alaattin GÜZEL

14.Adnan ŞEN

15.Levent YENAL

16.Koray KURTCU

17.Ayşegül ÜNAL

18.Eren KAPLAN

19.Umut KILIÇASLAN

20.Hakan CEMALOĞLU

21.Remzi BAKA

22.Hasan ALAS

23.Erol BULUT

24.Mehmet ALAS

25.Musatafa Samet DADANDI

26.İnan SEVİLMİŞ

27.Emre DOĞAN (Ankara Büyükşehir Belediye Meclis İkinci Başkan Vekili)