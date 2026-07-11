Son Mühür / Ankara’nın Çankaya Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimler belli oldu. Operasyonda Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 36 isme gözaltı kararı verilirken başsavcılık, soruşturmanın suç örgütü, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiaların yönelik yürütüldüğünü belirterek 27 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
Konutlarında da arama yapılıyor
Polis ekipleri, sabah saatlerinde hem Çankaya Belediyesi’nin ana binasına hem de Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in ikametgahına gitti. Ekiplerin, adreslerdeki evrak ve dijital materyaller üzerinde aramaları devam ederken Başkan Güner’in yanı sıra belediye yönetiminden bazı üst düzey isimlerin de gözaltına alındığı ifade edilmişti. İlk belirlemelere göre bazı belediye başkan yardımcıları, iki meclis üyesi ve mali işler müdürü gözaltında alınırken şüphelilerin konutlarında da eş zamanlı aramalar yürütüldüğü ifade edilmişti.
İşte, gözaltına alınan isimler şöyle:
1.Mesut AKINCI (Encümen Başkanı)
2.Bora ÖZEL (Destek Hizmetleri Müdürü)
3.Mehmet YILDIRIM (Mali Hizmetler Müdürü)
4.Ali YALÇIN
5.Songül ULUSAL (Fen İşleri Müdür Vekili)
6.Ertan DOĞAN
7.Seyfullah YÜZYIL
8.Şenol BULUT
9.Paki KILAVUZ
10.Yavuz İRİŞ
11.Tunç Emre TAŞCIOĞLU
12.Murat BOLAT
13.Alaattin GÜZEL
14.Adnan ŞEN
15.Levent YENAL
16.Koray KURTCU
17.Ayşegül ÜNAL
18.Eren KAPLAN
19.Umut KILIÇASLAN
20.Hakan CEMALOĞLU
21.Remzi BAKA
22.Hasan ALAS
23.Erol BULUT
24.Mehmet ALAS
25.Musatafa Samet DADANDI
26.İnan SEVİLMİŞ
27.Emre DOĞAN (Ankara Büyükşehir Belediye Meclis İkinci Başkan Vekili)