Usta oyuncu, eski eşi Cihan Ünal'dan dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal ile birlikte çekilmiş bir kareyi paylaşarak altına sadece "Kurabiyem" yazdı. Bu kısa ve samimi mesaj, takipçilerden binlerce beğeni aldı.

Yağmur Ünal, annesinin paylaşımına “Annemm” yorumunu yaparken, Cihan Ünal’ın ilk evliliğinden olan ve bir süredir kanserle mücadele eden Irmak Ünal da fotoğrafa “Aşk” yazarak duygularını dile getirdi.

Sosyal medyada gündemde

“Türk sinemasının sultanı” olarak tanınan Türkan Şoray, kariyeri boyunca yüzlerce filmde rol alarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Usta oyuncu, 1983 yılında “Mine” filminin setinde tanıştığı Cihan Ünal ile evlenmiş, bu evlilikten Yağmur Ünal dünyaya gelmişti. Çift, 1987 yılında yollarını ayırmıştı.