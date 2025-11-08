Son Mühür / Merve Turan - “Diriliş Ertuğrul”, “Ramo”, “Kanunsuz Topraklar” ve “Zamanın Kapıları” gibi başarılı projelerde rol alan Esra Bilgiç, sadece oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da sıkça konuşuluyor. Güzel oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı Faruk Sabancı ile sosyal medyayı hareketlendiren paylaşımlar yapıyor.

Romantik anlarını paylaştılar

Bilgiç, sevgilisi Faruk Sabancı ile birlikte Fas’a gitmiş ve tatil boyunca geçirdikleri keyifli anları takipçileriyle paylaşmıştı. Paylaşımlar kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü çiftin tatili, hem romantik kareleri hem de egzotik mekanlarıyla sosyal medyada dikkat çekti.

Esra Bilgiç, Fas’taki tatil fotoğraflarına sevgilisiyle baş harflerini simgeleyen “E - F” notunu ve kırmızı kalp emojisini ekleyerek romantik bir dokunuş yaptı. Faruk Sabancı ise Bilgiç’in paylaşımına kırmızı kalp emojisiyle karşılık vererek aşkını ilan etti.

Hayranlardan yoğun ilgi

7,7 milyon takipçili sosyal medya hesabından yapılan bu paylaşımlar, kısa sürede yoğun yorum ve beğeni aldı. Bilgiç’in hem özel hayatı hem de tatil kareleri, magazin gündeminde uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.