Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir merkezli bir şirket olan Saya Holding’e bağlı Volt Teknoloji kurulduğu 2018 yılından bu yana Türk Savunma Sanayii’ne önemli katkılar Ar-Ge yatırımlarıyla Türkiye’nin teknoloji ihracat kapasitesini artırmayı hedefliyor.

İzmir’den savunma sanayiye gururlandıran destek

Gaziemir, Sarnıç’ta bulunan üretim merkezinde 2018 yılından beri Türk sanayisinin bel kemiği olan savunma sanayii sektörüne katkılarıyla adını duyuran Volt Enerji; savunma, havacılık, ileri mühendislik gibi alanlarda yüksek teknolojiye dayalı çözümler geliştirerek, yerli ve milli üretimler olan İHA, helikopter ve savaş uçağı projeleriyle adını duyuran Türk savunma sanayisine elektrik güç sistemleri, aktüatörler, güdüm kitleri ve elektromekanik tahrik sistemleri üreterek katkı sunuyor.

Mesut Sancak: Şirketimiz teknoloji alanındaki başarılarıyla bizi gururlandırıyor

Volt Teknoloji’nin Türkiye için önemli değer taşıyan hava araçları Gökbey, Hürkuş, Hürjet ve Atak helikopterlerinin önemli sistemlerinin ve parçalarının ürettiğini belirten Saya Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Folkart Yapı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye için çok değer taşıyan milli hava araçlarımız Gökbey, Hürkuş, Hürjet ve Atak helikopterleri için de çok önemli sistemler ve parçalar üretiyor. Volt Teknoloji, Gaziemir’deki fabrikasındaki üretimiyle, savunma ve yüksek teknoloji alanında başarılarıyla bizi gururlandırıyor.”