İzmir’in Bayraklı ilçesinde ikamet eden 37 yaşındaki Türkan Toprak, geçirdiği ağır beyin felcinin ardından yatağa bağımlı hale gelmesine ve hayati riskinin çok yüksek olmasına rağmen, hayata geri dönmeyi başardı. Yaşama ihtimali düşük görülen bu zorlu sağlık krizini geride bırakan Toprak, iyileşme sürecindeki azim dolu mücadelesini ve hayata dönüş öyküsünü sosyal medya platformlarında paylaşarak on binlerce kişiye ilham veriyor.

Duygusal travmanın ardından gelen inme

Genç kadının sağlığını derinden etkileyen süreç, 2022 yılında peş peşe yaşanan büyük travmalarla başladı. Türkan Toprak, önce ağır bir boşanma sürecini atlatmak zorunda kaldı, ardından babasını kaybetmenin acısını yaşadı. Yoğun stresin ve üzüntünün bedensel yansımaları olarak genç kadın, şiddetli baş ağrıları, vücutta uyuşukluk ve görme bozuklukları gibi belirtilerle mücadele ettiğini dile getirdi.

Toprak’ın ifadesine göre, 3 Şubat 2023 tarihinde banyodan çıktıktan sonra mide bulantısı ve kusmayla başlayan ani fenalaşma, onun hatırladığı son an oldu. Hastanede yapılan müdahalede inme (beyin felci) geçirdiği tespit edilen iki çocuk annesi, yaklaşık 45 gün yoğun bakımda kaldı. Bu süre zarfında solunum cihazına bağlandı, konuşma ve hareket kabiliyetini yitirerek uzun süre komada kaldı. Toprak, o günleri, her şeyi algıladığını ancak tepki veremediğini belirterek anlattı: "Her şeyi duyuyor ve algılıyordum fakat tepki veremiyordum... Boynumu tutamıyor, yutkunamıyordum."

Ailenin kararlılığı ve iletişim mucizesi

Doktorların yaşama şansının düşük olduğunu öngörerek solunum ve beslenme cihazlarıyla birlikte eve gönderdiği Türkan Toprak için, ailesi büyük bir seferberlik başlattı. Matematik öğretmeni olan ağabeyi Yavuz Selim Toprak, iletişim sorununu aşmak için üzerinde harf ve rakamlar bulunan özel bir afiş hazırladı. Bu alfabe kartı sayesinde Toprak, parmaklarını zorlukla hareket ettirerek kendini ifade etmeyi başardı ve ailesiyle yeniden bağ kurdu.

Ağabey toprak, palyatif serviste başlayan zorlu süreci ve annesinin kesintisiz desteğini aktararak, iyileşme durmadan devam etsin diye yurt dışından el açılmasını destekleyen cihazlar dâhil olmak üzere birçok ekipman temin ettiklerini belirtti. Yaklaşık 10 ay süren fizik tedavi ve evde uygulanan yoğun destek programları sayesinde genç kadın, yavaş yavaş konuşma, yürüme, görme ve hissetme yeteneklerini geri kazandı.

Sosyal medyada paylaşım: Pes etmeme mesajı

Tedavi ve iyileşme sürecini geride bırakan Türkan Toprak, bugün kendi ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayabilmekte ve mücadelesini sürdürmektedir. Yaşadığı bu olağanüstü deneyimi, başkalarına umut olmak amacıyla sosyal medyada canlı yayınlar yaparak paylaşmaya karar verdi. Kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Toprak, yayınlarında izleyicilerine asla pes edilmemesi gerektiğini ve hayatta her an bir sürpriz olabileceğini vurguluyor.

Toprak, ikiz çocuklarının kendisi için en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Onların bana ihtiyacı olduğunu düşünmek, ayağa kalkıp iyileşmem gerektiğini hissettirdi," dedi ve hikayesinin başkalarına güç vermesinin kendisi için ne kadar kıymetli olduğunu ifade etti.