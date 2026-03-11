Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mart Ayı olağan Meclis toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı Cemil Tugay idaresinde gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde konuşan CHP’li Meclis Üyesi Candaş Yeter, 2026 mali yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nı değerlendirdi ve İzmir’deki projelerle ilgili ciddi eleştirilerde bulundu.

2026 YATIRIM PROGRAMI İZMİR’E YETERSİZ

Yeter, “2026 mali yılına ait Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı ocak ayında yayımlandı. Cumhur İttifakı’nın milletvekillerine seslenerek İzmir’imizin kalkınması ve arzu ettiğimiz seviyeye gelmesi açısından merkezi yönetim yatırımlarının hayati derecede önemli olduğunu ve dolayısıyla İzmir’de devam etmekte olan yatırımlar için yeterli kaynağın ayrılması ve yeni yatırımların programa eklenmesi için yoğun bir çabanın sarf edilmesi gerektiğini ifade etmiştik. Yatırım programını benim gibi büyük bir umutla inceleyen her İzmirlinin hayal kırıklığı yaşadığını tahmin edebiliyorum. İzmir için önem arz eden birçok projenin bitiş tarihlerinin ertelendiği bir yatırım programı hazırlanmış. Ya milletvekillerimizden beklenen çaba gösterilmemiş ya da merkezi yönetim yatırım planlamasında önceki yıllarda olduğu gibi 2026 yılında da diğer illerimize öncelik verilmiş” dedi.

ALİAĞA – İZMİR BÖLÜNMÜŞ YOLU

Yeter, Aliağa – İzmir arasındaki 40 kilometrelik bölünmüş yol projesine de değinerek, “2008 yılında başlandığında projenin 2023 yılında bitirileceği programa eklenmiş olmasına rağmen 2026 yatırım programında projenin bitiş tarihi 2029 yılına ertelenmiş. Ayrılan kaynak tutarının 10 bin TL olduğunu görüyoruz. Toplamda 494 milyon 708 bin TL bedeli olan bu projeye 17 yılda harcanan kaynak tutarı 280 milyon 747 bin TL. Bu tutarlara bakınca projenin tamamlanması için 17 yıla daha ihtiyaç olacak gibi görünüyor” dedi.

İZMİR LİMANI MODERNİZASYONU

İzmir Limanı modernizasyonu ile ilgili değerlendirmesinde Yeter, “İzmir Limanı modernizasyonu projesinin turizm açısından ne kadar önemli olduğunu ve mutlaka yapılması gerektiğini iş dünyasının kıymetli temsilcileriyle birlikte Sayın Binali Yıldırım bizzat söyledi. Limanın kapasitesini de artıracağı için ticaret açısından da katkı sağlayacağı öngörülüyor. Bu projeye 2010 yılında başlanılmış ve 2024 yılında bitirilmesi planlanmış. 2026 yılı yatırım programında ise projenin bitiş tarihinin 2029’a ertelendiğini görüyoruz. Toplam bedeli yaklaşık 9 milyar 815 milyon TL olan bu proje için şu ana kadar harcanan toplam tutar 865 milyon 569 bin 375 TL. Yani 15 yılda proje bedelinin sadece yüzde 10’u kullanılmış. Projenin bitirilemeyeceği düşünülmüş olacak ki yük işletmesi kısmının işletme hakkı geçen günlerde özel bir firmaya Varlık Fonu tarafından devredildi” ifadelerini kullandı.

KEMALPAŞA YİĞİTLER BARAJI

Kemalpaşa Yiğitler Barajı hakkında da bilgi veren Yeter, “2011 yılında başlanıldığında barajın 2022 yılında bitirilmesi gerekiyordu. 2026 yatırım programında bitiş tarihinin 2030 yılına ertelendiğini görüyoruz. Ortada 8 yıllık bir sapma var. Toplam bedeli yaklaşık 2 milyar 480 milyon TL olan bu proje için şu ana kadar harcanan toplam tutar 852 milyon TL’dir. 14 yılda proje bedelinin üçte biri ancak harcanmıştır. 2030 yılında bitirilmesinin pek mümkün olmadığını üzülerek ifade etmek durumundayım” dedi.