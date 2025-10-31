Son Mühür- Söz yazarı Seda Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Akay açıklamasında, “Canım Abacığıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takıldı. Tedavisi hastanede sürdürülüyor. Şükür, tedavisine normal odada devam ediliyor.” ifadelerini kullandı.

Sağlık durumu iyiye gidiyor

Edinilen bilgilere göre, Muazzez Abacı’nın genel sağlık durumunun iyiye gittiği ve hastanedeki tedavisinin kontrol altında sürdüğü belirtildi. Ünlü sanatçının hayranları, geçmiş olsun mesajlarıyla sosyal medyada destek paylaşımlarında bulundu.

Muazzez Abacı kimdir?

Hicran Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947 tarihinde Ankara’da doğdu. Klasik Türk müziği sanatçısı olan Abacı, 1998 yılında Türkiye Kültür Bakanlığı tarafından verilen Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü.

Abacı, 1966’da Ankara Radyosu’na girerek müzik hayatına adım attı. 1973’te Kervan Plak etiketiyle çıkardığı “Bir Sen Kaldın İçimde” adlı plağıyla büyük çıkış yakaladı. Klasik ve çok sesli Türk müziğinin popülerleşmesine önemli katkı sağlayan sanatçı, kısa sürede gazino sahnelerinin aranan assolistlerinden biri haline geldi.

Unutulmaz eserleriyle iz bıraktı

Muazzez Abacı, kariyeri boyunca Kervan, As ve Yavuz Plak şirketleriyle birçok 45’lik ve uzunçalar (LP) çalışmasına imza attı. Sanatçının öne çıkan albümleri arasında “Dönüş” (1978), “Yasemen” (1981), “Sevdiklerinizle” (1983), “Şakayık” (1986), “Felek” (1989), “Vurgun” (1990), “Sensiz Olmadı” (1991) ve “Efendim” (1992) yer alıyor.

Özellikle “Şakayık” ve “Vurgun” eserleri, sanatçının adıyla özdeşleşmiş en unutulmaz şarkılar arasında gösteriliyor. 1990’da Cemal Safi’nin sözleriyle seslendirdiği “Vurgun” albümüyle kariyerinin zirvesine çıkan Abacı, Türk sanat müziğinin en güçlü yorumcularından biri olarak kabul ediliyor.