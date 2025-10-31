Son Mühür- Türkiye’nin en büyük menajerlik şirketlerinden ID Menajer’in sahibi Ayşe Barım, 13 yıl önce yaşanan Gezi Parkı olayları gerekçesiyle 27 Ocak 2025’te gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Barım, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla cezaevine konmuştu.

Barım’ın yardımcısı AK Parti üyesi oldu

Barım’ın sağ kolu olarak bilinen ve ID Menajer’de Reklam Müdürlüğü yapan Gülsun Işıklı’nın, 14 Ekim 2025’te AK Parti’ye üye olduğu ortaya çıktı.

AK Parti Şişli İlçe Başkanlığı, Işıklı’nın partiye katılımını sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle duyurdu: “Ailemize +1 üye… AK Parti ailesine katılan Sayın Gülsun Işıklı'nın üyelik işlemleri başkanımız Sayın Serkan Polat tarafından gerçekleştirildi.”

Bu gelişme, sosyal medyada farklı yorumlara neden olurken, Işıklı’nın geçmişte Barım’la birlikte birçok önemli proje yürüttüğü biliniyor.

Tahliye sonrası hastaneye kaldırılmıştı

Ayşe Barım’ın cezaevinde geçirdiği sekiz ay boyunca sağlık durumunun kötüleştiği, avukatlarının ve yakınlarının tutuksuz yargılama taleplerini sık sık yinelediği öğrenilmişti.

Barım, 1 Ekim 2025’te mahkeme kararıyla tahliye edilmişti. Serbest bırakıldıktan kısa süre sonra hastaneye kaldırılan Barım’ın tedavisinin sürdüğü bildirilmişti.

Savcılıktan itiraz, ATK’dan “tedavi sürmeli” raporu gelmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım’ın tahliyesine itiraz ederek yeniden tutuklanmasını talep etmişti. Ancak Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından hazırlanan raporda, Barım’ın tedavisinin cezaevi dışında devam etmesi gerektiği yönünde görüş bildirilmişti.

Bu raporun ardından, 24 Ekim 2025 tarihinde Barım hakkındaki yakalama kararı kaldırılmıştı. Barım’ın tedavi sürecinin kontrol altında sürdüğü öğrenilmişti.