Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, tam kurumsal akreditasyona sahip sağlık temalı araştırma üniversitesinin akademisyenleri ve öğrencilerinin nitelikli projelerle somut çıktılar elde etmeye devam ettiğini belirterek, “Öğretim üyemiz Doç. Dr. Müge Sayıt ve doktora öğrencisi Sertan Pekel’in geliştirdiği yöntem patent aldı. Bilim ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Buluşun kapsamı

Doç. Dr. Müge Sayıt, buluşun Hava Trafik Yönetim (ATM) Sistemleri, bankacılık, emniyet ve endüstriyel otomasyon gibi kapalı ağ sistemlerinde yeni nesil ağ çözümleri olan Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) ve Ağ Fonksiyonları Sanallaştırma (NFV) konseptlerini kullanarak ağ performansını artırmaya yönelik bir çerçeve sunduğunu ifade etti.

Buluşun, ağ zekâsının kullanıcı isterlerine göre belirlenerek servis kalitesini yükseltmeyi hedeflediğini aktaran Sayıt, ağ iletim elemanlarındaki yük dengeleme ve farklı veri türlerinin dinamik bant genişliği, ağ gecikmesi ve seğirme talep problemlerini gerçek zamanlı çözdüğünü belirtti.

Hava trafik sistemlerinde kullanım potansiyeli

Sayıt, buluşun hâlihazırda ulusal hava trafik sistemlerinin yeniden yapılandırılmasında kullanılabilecek durumda olduğunu vurguladı. 2024/012626 tescil numarasıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen buluş, 2025/5 Resmi Patent Bülteni’nde yayımlandı.

Uluslararası tescil hedefi

İlerleyen dönemde uluslararası tescil başvurusu yapılması planlanırken, bu süreçle birlikte buluşun endüstriyel kullanıma hazır hale getirilmesi hedefleniyor.