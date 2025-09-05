Son Mühür/ Emine Kulak - CHP İzmir İl Başkanlığı’nda bugün gerçekleşen kritik toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bazı ilçe belediye başkanları, CHP ilçe başkanları ve kurultay delegeleriyle bir araya geldi. Parti içi gelişmelerin değerlendirildiği toplantı ve CHP’nin olağanüstü kurultay gerçekleşmesi için izmir delegesi olarak imza vermeye gelmesinin ardından Tugay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

”KATILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM”

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Tugay, 19 Eylül’de görülecek olan kooperatif davasına katılıp katılmayacağı yönündeki soruya net yanıt verdi. Tugay, “Kooperatif duruşmasına katılmayı düşünmüyorum” diyerek, davada yer almayacağını açıkladı.