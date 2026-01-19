Metal sektöründe yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine Türk Metal Sendikası, grev kararı aldığını açıkladı. Kararın, 138 bin işçiyi kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde gelmesi dikkat çekti.

Toplu sözleşme görüşmeleri ekim ayında başlamıştı

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında yürütülen Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 13 Ekim 2025 tarihinde başlamıştı. Görüşmeler kapsamında bugüne kadar toplam 54 madde ile 2 yönetmelik üzerinde anlaşma sağlandı.

Ücret artışı ve sosyal haklar masada kaldı

Taraflar arasında özellikle ücret artışları ve sosyal haklara ilişkin maddelerde uzlaşı sağlanamadı. Bu kapsamda 38 madde ile 1 yönetmelik üzerinde anlaşmaya varılamadığı bildirildi. MESS tarafından önerilen 6 aylık dönem için yüzde 18 oranındaki ücret artışı teklifi, sendika tarafından yetersiz bulunarak kabul edilmedi.

Arabuluculuk süreci sonuçsuz kaldı

Yasal süreç çerçevesinde devreye giren arabuluculuk görüşmelerinden de sonuç alınamadı. Arabulucu tarafından hazırlanan nihai raporun bugün sendikaya ulaştığı öğrenildi. Raporda taraflar arasındaki temel anlaşmazlıkların giderilemediği belirtildi.

Başkanlar Kurulu’ndan grev kararı

Gelişmelerin ardından Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu toplandı. Yapılan değerlendirme sonucunda, üyelerin ekonomik ve sosyal haklarının korunması amacıyla grev kararı alındığı kamuoyuna duyuruldu.

Sürecin metal sektörüne etkisi yakından izleniyor

Alınan grev kararının, metal sektöründe üretim süreçlerini ve sanayi faaliyetlerini önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde taraflar arasında yeni bir temas olup olmayacağı ise merak konusu.