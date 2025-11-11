Son Mühür / Türk İş 3’üncü Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak önderliğinde bir araya gelen Belediye-İş, Tez-Koop-İş, Toleyis, TekGıda-İş, Demiryol-İş (Raylı Sistem) ve Türkiye Denizciler Sendikası (İZDENİZ) yöneticileri ortak bir basın açıklaması yaparak zmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin uzun süredir hak ettikleri ödemeleri alamadığını belirterek belediyeye çağrıda bulundu.

Açıklamada, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştirak şirketlerinde İZULAŞ, İZBETON, İZDOĞA, İZDENİZ, GRAND PLAZA, İZTARIM, METRO ve TRAMVAY işletmelerinde çalışan ve TÜRK-İŞ Konfederasyonumuza bağlı Belediye-İş, Tez-Koop-İş, Toleyis, TekGıda-İş, Demiryol-İş (Raylı Sistem) ve Türkiye Denizciler Sendikası (İZDENİZ) sendikalarımızın üyesi emekçiler; bu kentin ulaşımından temizliğine, sosyal hizmetlerinden liman ve üretim süreçlerine kadar kamusal hizmetlerin her alanında fedakârca görev yapmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

‘Sözle değil resmi ve bağlayıcı bir takvim’

Toplu iş sözleşmelerinden doğan başta fazla mesai ücretleri, ikramiyeler, gıda, eğitim ve bayram yardımı olmak üzere işçilerin alacaklarında uzun süredir gecikmeler yaşandığının altı çizilen açıklamada, “Bu gecikmeler nedeniyle emekçilerimiz artan yaşam maliyetleri, kira ve temel ihtiyaçlar karşısında ağır ekonomik sıkıntılar yaşamaktadır. Çalışanın alın teriyle geçimini sağlayamadığı bir düzende sosyal adalet yara alır. Türk-İş Konfederasyonumuz ve Türk-İş Bölge Başkanlığımız öncülüğünde bugün gerçekleştirilen toplantıda; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve mali işlerden sorumlu yetkililerin ivedilikle net, tarihleri belirlenmiş ve uygulanabilir bir ödeme takvimi açıklaması gerektiği ortak tutum olarak ifade edilmiştir. Sözle değil, resmi ve bağlayıcı bir takvim talep ediyoruz. Belirsizlik artık kabul edilemez” denildi.

‘Kademeli ve örgütlü eylem süreci başlatılacaktır’

“Eğer net bir ödeme takvimi oluşturulmaz ve açıklanan takvime uyulmazsa, Türk-İş Konfederasyonumuz ve Türk-İş Bölge Başkanlığımız koordinasyonunda; işyerlerinde eş zamanlı bilgilendirmeler yapılacak, kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilecek, kademeli ve örgütlü eylem süreci başlatılacaktır. Bu kentte hayat emeğin omuzlarında yükselmektedir. Emek olmadan teker dönmez, gemi kalkmaz, üretim olmaz. Biz lütuf istemiyoruz. Emeğimizin karşılığını istiyoruz” mesajı verildi.