Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde zor günler geçiren Karşıyaka, teknik ekipte değişime gitti. 7 maçta 6 mağlubiyet alarak düşme hattında kalan yeşil-kırmızılı ekip, antrenör Faruk Beşok’la yollarını ayırmasının ardından takımın başına genç çalıştırıcı Candost Volkan’ı getirmeye hazırlanıyor. Yönetim, Volkan’la prensipte anlaşmaya vardı.

Genç çalıştırıcıyla taze enerji hedefi

Daha önce Aliağa Petkimspor’da Burak Gören’in yardımcılığını yapan Candost Volkan, Süper Lig seviyesindeki tecrübesiyle dikkat çekiyor.

Son olarak Yalovaspor’da görev yapan genç antrenör, kulübün ekonomik sıkıntıları nedeniyle takımdan ayrılmıştı.

Kadro yapılandırması devam ediyor

Karşıyaka’da değişim yalnızca teknik adamla sınırlı kalmadı. Geçen hafta yollar ayrılan oyun kurucu Tarrant’ın yerine 33 yaşındaki Polonyalı kısa forvet Michal Sokolowski transfer edildi. Deneyimli oyuncunun kısa süre içinde takıma adapte olması bekleniyor.

Yönetim kararlı: “Çıkışa geçeceğiz”

Düşme hattında bulunan yeşil-kırmızılı ekip, hem teknik ekipte hem de kadro yapısında yapılan değişikliklerle yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

Ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından yapılan hamlelerin, takımın performansına nasıl yansıyacağı merak konusu.