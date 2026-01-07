Son Mühür/ Emine Kulak- TÜRK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi ile İZBAN yönetimi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamamıştı. Taraflar arasında yapılan toplantılarda uzlaşma sağlanamaması nedeniyle, İZBAN’da grev ihtimali kamuoyunun gündemine geldi.

Toplu iş sözleşmesi sürecinde yaşanan tıkanıklık, İzmir’de toplu ulaşımın önemli bir bölümünü üstlenen İZBAN’da hizmetlerin durup durmayacağı sorusunu da beraberinde getirmişti

Öte yandan TÜRK-İŞ Ege Bölge Temsilciliği, işçilerin yaşadığı sorunlar ve toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin siyasi temaslarını sürdürdü. Bu kapsamda TÜRK-İŞ Ege Bölge Temsilciliği heyeti, bugün saat 14.30’da CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ile CHP İzmir İl Başkanlığı’nda bir araya geldi.

Görüşmeye TÜRK-İŞ Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, Belediye İş İzmir Sendika Başkanı Savaş Aras, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç katıldı.

ÇAKMAK: SIKINTILARIMIZI ORTADAN KALDIRDIK

Toplantı sonrası açıklama yapan TÜRK-İŞ Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, “ Sıkıntılarımızı ortadan kaldırdık. Söz ile adım adım gideceğiz. Bu işin sonunu getireceğiz” dedi.

Karasu: iktidar aldıklarını İzmir’e geri versin

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, “ 15 gün önce buraya geldiğimizde sorunların diyalogla çözülebileceğini ifade etmiştik. Özverili bir şekilde yılbaşında verilmiş sözler yerine getirildi. Şimdi de çözülmesini bekleyen bir iki sorun kaldı. Çözmeye çalışıyoruz. Havuz sistemindeki meseleler de tatlıya bağlanacak. Bundan sonraki süreçte belediyelerimizin nasıl baskı altında olduğunu görüyoruz. İktidar İzmir’den 10 alırken 1 veriyor. Ekonomik krizin sebebi AK Parti’nin CHP’lere uyguladığı düşman hukuktur. Vatandaştan alınanı vatandaşa hizmete dönüştürmeye çalışıyorlar. Vatandaşa karşı yapılanın bedelini sandık geldiğinde ödeyecekler. İzmir üzerinden yaratmak istedikleri kaos ortamından bir şey elde edemeyecekler. AK Parti, İzmir’den aldıklarını geri verirse İzmir’in sorunları çözülmüş olacaktır. Belediyelerimizle koordinasyon içinde hizmetler devam ediyor. Yeter ki bizi rahat bıraksınlar. Projeler noktasında yapılması gerekenlere imza atılsın. Dünya bankalarının CHP’ye inancı tamdır “ dedi.