Son Mühür- İzmir’in sağlık vizyonunu güçlendiren yatırımlar zincirine stratejik bir halka daha eklendi. Bölge halkının uzun süredir heyecanla beklediği 75 yatak kapasiteli Yeni Dikili Devlet Hastanesi, ileri teknolojik donanımı ve çağdaş mimari yapısıyla hasta kabulüne başladı. Yeni merkez, sadece ilçeye değil, çevre yerleşim birimlerine de nitelikli sağlık hizmeti sunacak.

Bölgesel sağlık üssü: Modern mimari ve geniş kapasite

Toplamda 15 bin 10 metrekarelik bir açık alan üzerine inşa edilen yeni hastane kompleksi, yaklaşık 4 bin metrekarelik kapalı kullanım alanıyla dikkat çekiyor. Dört katlı blok şeklinde tasarlanan bina, hem hastaların iyileşme sürecini hızlandıracak konforu hem de sağlık çalışanlarının operasyonel verimliliğini artıracak ergonomiyi bir arada sunuyor. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda tamamlanan bu yatırım, bölgedeki yatak kapasitesini artırmanın ötesinde, sağlıkta hizmet standardını yükseltmeyi hedefliyor.

Fizik tedaviden diyalize: Kapsamlı ünite yapılanması

Yeni Dikili Devlet Hastanesi, bünyesinde barındırdığı uzmanlaşmış birimlerle sağlıkta çeşitliliği sağlıyor. Tesis içerisinde 14 baks kapasiteli, rehabilitasyon ve terapi odalarıyla desteklenen modern bir Fizik Tedavi Ünitesi yer alıyor. Acil vakalara anında müdahale imkanı sunan 15 yataklı acil servis biriminin yanı sıra, kronik hastalar için büyük önem taşıyan 10 üniteli bir hemodiyaliz merkezi de vatandaşların hizmetine sunuldu. Ayrıca 20 farklı poliklinik odasıyla ayakta tedavi süreçleri hızlandırılırken, anne ve bebek sağlığına yönelik tasarlanan Sancılı Doğum Lohusa (SDL) odalarıyla doğumhane birimi de tam kapasiteyle faaliyete geçti.

Kritik bakım ve cerrahi operasyonlarda ileri teknoloji

Hastanenin cerrahi ve yoğun bakım altyapısı, en komplike operasyonların bile ilçe sınırları içerisinde yapılabilmesine olanak tanıyor. Toplam 3 ameliyathane salonunun bulunduğu tesiste, genel cerrahi odalarının yanında ortopedik operasyonlar için özel olarak kurşun kaplı şekilde dizayn edilmiş bir salon yer alıyor. Yaşamsal risk taşıyan durumlar için ise 5 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi ile en küçük misafirler için hazırlanan 4 kuvöz kapasiteli yenidoğan yoğun bakım ünitesi teyakkuzda bekliyor. Eskiden tek bir karma servis üzerinden yürütülen hizmetler, yeni dönemde palyatif bakımın da dahil edildiği üç ayrı profesyonel servis yapısına dönüştürüldü. Konaklama tarafında ise 26 adet tek kişilik nitelikli oda ve 14 adet çift kişilik oda, otel konforunda tedavi imkanı sunuyor.

Tanı ve teşhis süreçlerinde dijital dönüşüm

Hastalıkların tespitinde hayati önem taşıyan görüntüleme teknolojileri, yeni hastanenin en güçlü yönlerinden birini oluşturuyor. Bilgisayarlı tomografiden kemik dansitometresine, gelişmiş ultrason cihazlarından modern röntgen sistemlerine kadar tüm dijital altyapı tanı süreçlerini hızlandırmak üzere kuruldu. Bu sayede Dikilili vatandaşların ileri tetkikler için il merkezine veya farklı ilçelere gitme zorunluluğu minimuma indirilmiş oldu.

Doç. Dr. Ayhan Kul: "Sağlık yatırımları hız kesmiyor"

İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, dev tesisin hizmete girişiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, kentin sağlık altyapısını modernize etme kararlılıklarını vurguladı. Vatandaşların kaliteli sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmanın birincil öncelikleri olduğunu belirten Kul, "Yeni Dikili Devlet Hastanemiz, modern teknolojisi ve özverili kadrosuyla bölgenin sağlık ihtiyacını karşılayacak çok önemli bir vizyon projesidir. İnsan odaklı bu yatırımın ilçemize ve tüm İzmir’e hayırlı olmasını diliyorum," sözleriyle projenin stratejik önemine dikkat çekti.