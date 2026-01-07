Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde son haftalarda yaşanan şirketlere iade ve maaş krizi, belediye işçilerinin eylemleriyle kamuoyunun gündemine taşınmıştı. Krize ilişkin görüşmeler sürerken, Genel-İş İzmir şubeleri ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) arasında temaslar devam ediyor.

Bugün CHP İzmir İl Binası’nda Disk Genel İş’in İzmir Şube başkanları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile tekrar bir araya geldi. Toplantı saat 13:30’da başladı.

“Liste verdik, yarın belediye bürokratları ile genel başkan yardımcısı toplantı yapacak”

Genel-İş Daire Başkanı Faruk Saral, “ 2 hafta önce toplantı yaptık, müjdeli haber vermiştik. Bugün de toplantı gerçekleştirdik. 2 hafta önce ne söylediysek aynı yereyiz. Ay sonu yapılacak ödemelerin ödenmesi noktasına beklemedeydik. Bunlarla birlikte alacak taleplerini genel başkan yardımcısına verdik. Havuzda olanların arkadaşların da ne olacağını verdik. Yarın Cemil Başkan ile Genel Başkan toplantı yapacak. Toplantıdan sonra arkadaşlarımızı gözden geçirerek tek tek gözden geçirerek arkadaşlarımızın geri işe alınması noktasında sonuca bağlanacak. Daha sonra bu konuda bilgilendirme yapılacak. Kısa vadeli takvim ile de belediye bürokratları ile yapılacak toplantıdan sonra bilgi vereceğiz. Havuzdaki mevcut arkadaşların listesini ve ne iş yaptıklarını liste halinde verdik. Bundan sonraki maaş ödemelerin takvime girmesini beklemiştik. Bu arkadaşların ne zaman işe alınacağını bilmiyoruz ama yarın yapılacak toplantıdan sonra bu hafta içerisinde yeniden yapılacak toplantıda en kısa zamanda işe iade noktasında karar bağlanacak. Komisyon toplantısı yapalım sürece bırakalım noktasında değil havuzdaki arkadaşlarımızın işe dönüşü noktasında karar verilecek” diye konuştu.