Son Mühür/Merve Turan- İzmir’de uzun süren kuraklığın ardından geçtiğimiz haftalarda etkili olan yağışlar, kentteki barajlarda doluluk oranlarını önemli ölçüde artırdı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), barajların güncel durumunu kamuoyuyla paylaştı. İşte son veriler:

Tahtalı Barajı’nda doluluk artışı sürüyor

Şehrin ana içme suyu kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 39,8 olarak ölçüldü. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 15,73 seviyesindeydi.

Ürkmez Barajı tamamen doldu

Kuraklık nedeniyle geçen yıl yüzde 27,25 seviyesinde olan Ürkmez Barajı’nda doluluk oranı, son yağışlarla birlikte yüzde 100’e ulaştı.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda yükseliş

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 70,75’e yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 18,66 seviyesindeydi.

Balçova Barajı dolulukta yüzde 93,4’e ulaştı

Balçova Barajı’nda doluluk oranı yüzde 93,4 olarak kaydedildi. Geçen yıl aynı tarihte bu oran yüzde 37,85 seviyesindeydi.

Gördes Barajı’nda kritik seviyeler biraz yükseldi

Uzun süre düşük seviyelerde kalan Gördes Barajı’nda da doluluk artışı devam etti. Barajın aktif doluluk oranı yüzde 28,2’ye ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yalnızca yüzde 5,75 seviyesindeydi.