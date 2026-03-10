Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in köklü yerleşim merkezlerinden Pınarbaşı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birine sahne oldu. Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından organize edilen geleneksel iftar buluşması, yaklaşık bin 500 vatandaşın katılımıyla adeta bir gönül sofrasına dönüştü. Sosyal dokuyu güçlendiren bu anlamlı organizasyonda esnaf ve mahalle sakinleri dualar eşliğinde oruçlarını açarken, etkinlik yerel dinamikleri bir araya getiren güçlü bir platform işlevi gördü.

Pınarbaşı’nda binlerce kişilik gönül sofrası kuruldu

Ramazan ayının manevi iklimini mahalle kültürüne taşımayı hedefleyen Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası, düzenlediği dev iftar yemeğiyle bölgedeki birlikteliği perçinledi. Katılımın yoğun olduğu organizasyonun finansmanı, oda yönetiminin özverisi ve merhum Ali İhsan Deveci anısına hayırsever iş insanı Recep Ata Eren’in katkılarıyla sağlandı. Organizasyonun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile kesişmesi ise etkinliğe ayrı bir nezaket kattı; Oda Başkanı Cezmi Çulhaoğlu, programa katılan kadın misafirlere tek tek karanfil takdim ederek bu anlamlı günü kutladı.

Siyaset ve esnaf dünyası bu iftarda buluştu

Geniş bir protokol katılımına sahne olan iftar sofrasında; İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mihran Bedir ve siyasi partilerin ilçe başkanları hazır bulundu. Ayrıca Bornova ve Pınarbaşı bölgesindeki 45 mahallenin muhtarı, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de esnafla omuz omuza saf tuttu. Katılımcılar, Ramazan bereketinin paylaşıldığı bu sofraların toplumsal barış için en önemli "çimento" olduğu noktasında birleşti.

"Esnaf, toplumun örnek teşkil eden kalbidir"

Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cezmi Çulhaoğlu, yaptığı duygusal konuşmada esnafın toplumsal rolüne dikkat çekti. Çulhaoğlu, "Esnaf ve sanatkarlar, tarihimizin her döneminde toplumun rehberi ve kalbi olmuştur. Türk devlet geleneğinde esnaf demek, sadece ticaret değil aynı zamanda komşuluk ve ahlak demektir. Bugün burada hemşehrilerimizle kucaklaşmak, birliğimizi diri tutmak bizim en büyük gurur kaynağımızdır. Allah vatanımızın ve milletimizin beraberliğini daim eylesin," ifadelerini kullanarak memnuniyetini dile getirdi.

Cezmi Çulhaoğlu: Pınarbaşı’nda dayanışmanın marka ismi

İftar programında söz alan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Cezmi Çulhaoğlu’nun yürüttüğü çalışmalarla Pınarbaşı’nda bir güven sembolü haline geldiğini vurguladı. Oda bütçesine dokunulmadan, tamamen hayırseverlerin desteğiyle böyle devasa bir organizasyonun başarılmasının takdire şayan olduğunu belirten Çankırı, bu modelin tüm kurumlara örnek teşkil etmesi gerektiğini söyledi. İESOB Başkanı Yalçın Ata ise Çulhaoğlu’nun çalışkanlığıyla tüm esnaf teşkilatını gururlandırdığını ve toplumu kucaklayan bu projelerin devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Ahilik geleneği ve modern yardımlaşma ruhu

Ramazan ayının ruhu ile esnaflık kültürünün temel taşı olan Ahilik ilkeleri arasındaki benzerliğe değinen İESOB Başkanı Yalçın Ata, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bin yıllık Ahilik terbiyesi; dürüstlüğü, dayanışmayı ve insan odaklı bir sosyal hayatı emreder. Esnafımız, Ahi Evran’dan aldığı bu kültürel mirası bugün Pınarbaşı’nda kurulan bu sofralarda yaşatmaya devam ediyor. İhtiyacı olanın elinden tutmak, kardeşliği pekiştirmek bizim fıtratımızda var. Bu muazzam buluşmaya emek veren herkese teşekkürü borç biliyoruz."