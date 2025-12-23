Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump, Çolakoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Çolakoğlu ile Washington D.C.’de bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldığı bildirildi.

Gündemde Türkiye–ABD ekonomik ilişkileri vardı

Gerçekleşen kabulde, iki ülke arasındaki ticari iş birliği, yatırım ortamı ve karşılıklı ekonomik beklentiler ele alındı. Görüşmenin, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik diyaloğun güçlendirilmesine katkı sunan temaslardan biri olduğu ifade edildi.

Çolakoğlu’ndan Trump’a barış ve diyalog vurgusu

Aynı zamanda Turkish American Steering Committee (TASC) Danışma Kurulu Üyesi olan Haydar Çolakoğlu, görüşmede Başkan Trump’a, son dönemde küresel ölçekte barış süreçlerine yönelik girişimleri nedeniyle teşekkür ettiğini belirtti. Çolakoğlu, Orta Doğu’da barışın tesisi yönünde bugüne kadar en fazla katkı sunan ABD başkanlarından biri olarak Trump’a yönelik takdirini dile getirdi.

“ABD–Türkiye ilişkilerine en fazla katkı sunan başkan”

Çolakoğlu, Başkan Trump’a, görev süresi boyunca ABD–Türkiye ilişkilerine en fazla katkı sağlayan ABD başkanı olduğunu düşündüğünü ifade ettiğini aktardı. Bu süreçte atılan adımların, iki ülke arasında karşılıklı anlayışın ve diyaloğun gelişmesine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Ticaret hacmi hedefi masaya yatırıldı

İki müttefik ülke arasında son dönemde güçlenen olumlu atmosferin, stratejik ortaklık ruhu çerçevesinde ekonomik ve ticari ilişkiler açısından önemli fırsatlar yarattığına dikkat çeken Çolakoğlu, Türkiye–ABD ticaret hacminin 100 milyar ABD dolarına çıkarılması hedefi doğrultusunda özel sektör perspektifiyle yürütülen kurumsal ve bireysel çalışmaları da Başkan Trump’a aktardığını bildirdi.

Trump’tan Türkiye’ye selam mesajı

ABD Başkanı Donald J. Trump ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye’ye selamlarını iletti. Trump, Türk–Amerikan ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için temas ve diyalogların sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

“Washington’da yeniden ağırlamaktan memnuniyet duyarım”

Başkan Trump, Haydar Çolakoğlu’nu ilerleyen dönemde yeniden Washington D.C.’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik karşılıklı temasların sürmesi gerektiğini belirtti.