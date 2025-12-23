Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın gece saatlerinden itibaren ülke genelinde geniş çaplı bir saldırı düzenlediğini açıkladı. Zelenskiy, saldırılarda yüzlerce insansız hava aracı ve çok sayıda füzenin kullanıldığını, enerji sektörü ile sivil altyapının hedef alındığını bildirdi.

650’den fazla İHA, 30’dan fazla füze

Zelenskiy’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Rusya, Ukrayna’ya 650’den fazla insansız hava aracı (İHA) ve 30’dan fazla füze ile saldırdı. Saldırıların özellikle enerji tesisleri, elektrik şebekeleri ve sivil yerleşim alanlarını hedef aldığı belirtildi.

Üç kişi hayatını kaybetti, biri çocuk

Saldırılarda biri çocuk olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Zelenskiy, farklı bölgelerde yaşanan kayıplara dikkat çekti. Kiev bölgesinde bir kadının Rus insansız hava aracı saldırısında hayatını kaybettiğini belirten Zelenskiy, Khmelnytskyi bölgesinde bir kişinin öldüğünü, Jitomir bölgesinde ise bir konuta isabet eden İHA nedeniyle 4 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiğini ifade etti. Zelenskiy, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

En az 13 bölge hedef alındı

Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya’nın saldırılarının en az 13 bölgeyi hedef aldığını açıkladı. Ukrayna hava savunma sistemlerinin çok sayıda İHA ve füzeyi düşürdüğünü belirten Zelenskiy, buna rağmen sivil altyapıda ciddi hasar meydana geldiğini vurguladı.

“Müzakerelerin tam ortasında gerçekleştirilen bir saldırı”

Zelenskiy açıklamasında, saldırıların zamanlamasına dikkat çekerek, bunun Rusya’nın önceliklerini açık biçimde ortaya koyduğunu söyledi. Noel öncesinde, insanların aileleriyle evlerinde güvende olmak istediği bir dönemde saldırı düzenlendiğini belirten Zelenskiy, bu adımın savaşı sona erdirmeyi amaçlayan müzakerelerin tam ortasında gerçekleştiğini ifade etti.

“Dünya Rusya’ya yeterince baskı yapmıyor”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e de değinen Zelenskiy, “Putin hâlâ öldürmeyi bırakması gerektiğini kabul edemiyor. Bu da dünyanın Rusya’ya yeterince baskı yapmadığı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. Zelenskiy, uluslararası topluma daha güçlü ve kararlı adımlar atma çağrısında bulundu.

Ukrayna’dan hava savunması ve destek çağrısı

Ukrayna’nın her gün, hafta sonları ve tatiller dâhil olmak üzere insan hayatını savunduğunu vurgulayan Zelenskiy, hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi, silah tedariki için fon sağlanması ve enerji ekipmanlarının temini konularında desteğin kesintisiz sürmesi gerektiğini belirtti. Ukrayna’ya destek veren ülke ve liderlere teşekkür eden Zelenskiy, Rusya’nın saldırılarının sessiz kalınmadan kınanması gerektiğini söyledi.

Elektrik kesintileri yaşandı

Rusya’nın geniş çaplı saldırılarının ardından Ukrayna genelinde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. Enerji altyapısındaki hasarın giderilmesi için onarım ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.