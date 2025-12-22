Son Mühür - Yeni yıl yaklaşırken sigara ve alkollü içkilere zam beklentisi yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, mevcut ekonomik koşullar dikkate alındığında fiyat artışının kaçınılmaz göründüğünü söyledi. Dündar, sigarada paket başına yaklaşık 5 TL, alkollü içkilerde ise yüzde 15 ile 20 arasında bir artış olabileceğini belirterek, yeni yıl öncesinde zam ihtimalinin giderek güçlendiğine dikkat çekti.

Evrensel’in haberine göre, 2025’e girilirken temel tüketim ürünlerinden enerjiye kadar birçok alanda fiyat artışı beklentisi öne çıkarken, sigara ve alkollü içkilere yönelik olası zamlar da vergi politikalarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) başta olmak üzere vergi oranları ile artan üretim ve dağıtım maliyetlerinin, fiyatlara doğrudan yansıtılması bekleniyor.