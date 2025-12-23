Edinilen bilgilere göre, Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu’nda kalan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Remziye Horuz için arkadaşları 2 Aralık’ta doğum günü sürprizi hazırladı.

İddiaya göre, il merkezindeki bir pastaneye giden iki öğrenci, arkadaşlarının yumurtaya alerjisinin bulunduğunu özellikle belirterek yumurta içermeyen bir pasta siparişi verdi. Kutlama sırasında pastadan yiyen Horuz, kısa süre içinde fenalaştı.

Yoğun bakıma alındı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Durumun fark edilmesi üzerine Horuz, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Aynı gece yoğun bakım ünitesine alınan genç öğrenci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Pastadan numune alındı, laboratuvara gönderildi

Olayın ardından Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, olay günü alınan pasta numunesinin yumurta bileşeni içerip içermediğinin tespiti amacıyla İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarı’na gönderildi. Laboratuvar inceleme sonuçlarının dosyaya ekleneceği bildirildi.

Pastanede çalışan 3 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında il merkezindeki pastanede çalışan Y.A. (41), F.Y. (32) ve F.Y. (39) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üniversiteden taziye mesajı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Üniversitemiz Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Remziye Horuz’un, geçirdiği gıda alerjik reaksiyonu sonucu tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve üniversitemiz camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

Soruşturma sürüyor

2 Aralık’ta Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu’nda meydana gelen olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü, laboratuvar analiz sonuçlarının ardından dosyanın genişletilebileceği öğrenildi.