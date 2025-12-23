İzmir’in Bornova ilçesinde faaliyet gösteren Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu, özel eğitim gereksinimi duyan gençlerin hayatına dokunan örnek bir projeye ev sahipliği yapıyor. Okul bünyesinde kurulan metal atölyesi, hafif düzeyde zihinsel engeli bulunan 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin profesyonel el becerileri kazanarak hayata hazırlanmalarına olanak tanıyor. Haftalık 30 saatlik yoğun bir müfredat kapsamında eğitim gören öğrenciler; kaynak makinelerinden matkaplara, çeşitli el aletlerinden profesyonel makinelere kadar pek çok teknik ekipmanı ustalıkla kullanmayı öğrenerek metali adeta sanat eserine dönüştürüyor.

Şamdandan mangala: Atölyeden çıkan endüstriyel sanat

Özel öğrencilerin azmiyle şekillenen atölyede, günlük yaşamda karşımıza çıkan şamdanlar, gazetelikler, saksı altlıkları, dekoratif duvar süsleri ve mangal takımları gibi geniş bir ürün yelpazesi imal ediliyor. Eğitim sürecinin odak noktasında sadece üretim değil, aynı zamanda öğrencilerin motor becerilerini geliştirme ve teknik disiplin kazanma hedefi yer alıyor. 18 yaşındaki 11. sınıf öğrencisi Hasan Selvi, en büyük hayalinin metal sektöründe kalıcı bir işe girmek olduğunu belirterek; delme, kaynak ve tel kıvırma işlemlerini büyük bir tutkuyla yaptığını dile getiriyor. Ürettikleri eserleri öğretmenlerine birer anı olarak bırakan bu genç yetenekler, zorlu süreçlerin üstesinden başarıyla gelerek özgüven kazanıyor.

Güvenli çalışma ve profesyonel iş etiği eğitimi

Atölye öğretmeni Metin Büyük, verdikleri eğitimin temelinde öğrencilerin gelecekteki istihdam süreçlerinde zorluk yaşamamaları için gerekli olan iş güvenliği kurallarının yattığını vurguluyor. Öğrencilere öncelikle önlük, eldiven ve gözlük kullanımının yanı sıra iş disiplini ve mesai saatlerine uyum gibi hayati bilgilerin aşılandığını belirten Büyük, amacın salt imalattan ziyade temel yaşam ve meslek becerilerini geliştirmek olduğunu ifade ediyor. Büyük’e göre, özel öğrencilerimiz özellikle rutin ve dikkat gerektiren sabit işlerde inanılmaz bir performans sergiliyor; bir insanın zamanla sıkılabileceği tekrarlayan görevleri, onlar her defasında ilk günkü heyecan ve titizlikle yerine getirebiliyor.

Özel eğitim teknikleriyle minimum risk, maksimum verim

Özel eğitim öğretmeni Samet Taştan ise atölye çalışmalarında akademik dersler ile mesleki eğitimi harmanladıklarını belirtiyor. Türkçe, matematik ve sosyal hayat gibi derslerle öğrencilerin teorik altyapısını güçlendirirken, metal atölyesinde mesleki ahlak ve etiği bizzat uygulama içinde öğrettiklerini dile getiriyor. Taştan, özel eğitim metotları gereği karmaşık işlemleri küçük parçalara bölerek aşamalı bir öğrenme süreci yönettiklerini, bu sayede iş kazası riskini minimuma indirdiklerini kaydediyor. Türkiye’deki engelli istihdamı konusundaki engellere de dikkat çeken Taştan, bu öğrencilerin işlerine duydukları sarsılmaz bağlılığın ve yüksek odaklanma yeteneklerinin iş dünyası için eşsiz bir değer olduğunu savunuyor.