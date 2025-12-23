Son Mühür - 10 Ekim 2015’te Ankara Tren Garı önünde gerçekleşen katliama ilişkin, firari sanıklar yönünden görülen davada ara karar çıktı. Mahkeme, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polislerin akıbetinin sorulmasına hükmetti. Davanın bir sonraki duruşması 20 Haziran tarihinde görülecek.

Duruşma yine ertelendi

Bugün görülen celsede mahkeme heyeti, dosyada adı geçen Gaziantep Emniyeti personeline ilişkin bilgi ve belgelerin istenmesine karar verdi. Bu kapsamda duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Soruşturmanın önü açılmıştı

Geçtiğimiz hafta Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, Gaziantep Valiliği’nin 10 Ekim Ankara Tren Garı katliamına ilişkin olarak Gaziantep Emniyet Müdürlüğü personeli hakkında verdiği “soruşturma izni verilmemesi” kararını kaldırmıştı. Bu kararla birlikte kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatılmasının yolu açılmıştı.

Ne olmuştu?

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Ulus’ta, Ankara Garı önünde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından düzenlenen, çok sayıda siyasi partinin de katıldığı “Emek, Barış ve Demokrasi” mitingine yönelik canlı bomba saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda 103 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

İki canlı bomba tarafından gerçekleştirilen saldırıyı IŞİD üstlenmiş, olay Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı saldırılarından biri olarak kayıtlara geçmişti.