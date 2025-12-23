Kaza, Suudi Arabistan’ın kutsal şehri Mekke’de, Mahbes’ül Cin mevkiinde bulunan tünel girişinde yaşandı. Umrecileri otellerden Harem-i Şerif’e taşıyan ring otobüslerinden birinin, otellerine dönmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışan Türk kafilesine çarptığı öğrenildi.
Sakaryalı umreci yaşamını yitirdi
Mahbes Garajı yakınlarında kontrolünü kaybeden otobüsün çarpması sonucu Sakarya nüfusuna kayıtlı Abidin Dağköy olay yerinde hayatını kaybetti.
Aynı kazada yaralanan Emine Dağköy ile Birol Yalçın ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların tedavisi sürüyor
Yetkililerden edinilen bilgiye göre, hastaneye kaldırılan yaralı Türk umrecilerin sağlık durumlarının yakından takip edildiği, tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Suudi makamlar soruşturma başlattı
Kazanın ardından Suudi Arabistanlı yetkililer olay yerinde inceleme başlattı. Otobüsün neden kontrolden çıktığına ilişkin teknik ve adli soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Cidde Konsolosluğu devreye girdi
Türkiye’nin Cidde Başkonsolosluğu yetkilileri, kazanın hemen ardından harekete geçildiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, gerekli diplomatik ve sağlık süreçlerinin başlatıldığı, hayatını kaybeden umrecinin ailesiyle ve yaralıların yakınlarıyla temas kurulduğu ifade edildi.