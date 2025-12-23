Dünyaca ünlü video oyunu serisi Call of Duty’nin geliştiricileri arasında yer alan 55 yaşındaki Vince Zampella, ABD’de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Zampella’nın içinde bulunduğu Ferrari marka spor otomobilin beton bariyere çarparak alev aldığı kazada araçtaki iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza California’da meydana geldi

Kaza, ABD’nin California eyaletinde bulunan Angeles Crest Otoyolu’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre Ferrari marka araç, bir tünelden çıktıktan kısa süre sonra sürücünün kontrolünden çıkarak beton bariyere çarptı. Çarpmanın ardından otomobilin alev aldığı bildirildi.

Araçta iki kişi bulunuyordu

Yetkililer, kazaya karışan araçta iki kişinin bulunduğunu ve her iki kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Vince Zampella’nın aracı kullanıp kullanmadığı ve otomobilde bulunan diğer kişinin kimliği henüz netlik kazanmadı.

Ölüm haberi Electronic Arts tarafından doğrulandı

Oyun dünyasının önemli isimlerinden biri olan Vince Zampella’nın yaşamını yitirdiği bilgisi, oyun devi Electronic Arts tarafından yapılan resmi açıklamayla doğrulandı. Açıklamada, Zampella’nın ani vefatının oyun dünyasında derin üzüntü yarattığı ifade edildi.

Lüks otomobillere olan ilgisiyle biliniyordu

Spor otomobil koleksiyonu ile tanınan Zampella, lüks araçlarına ve otomobil yarışlarına olan ilgisini sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık takipçileriyle paylaşıyordu. Instagram hesabında Ferrari başta olmak üzere birçok yüksek performanslı otomobile ait fotoğraflar yer alıyordu.

Oyun dünyasına damga vuran kariyer

Vince Zampella, 2010 yılında Chatsworth merkezli Respawn Entertainment stüdyosunu kurdu. Stüdyo, 2017 yılında Electronic Arts tarafından satın alındı. Respawn Entertainment; Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends ve Star Wars Jedi: Fallen Order gibi yapımlarla küresel ölçekte büyük başarı elde etti.

Oyun dünyasında büyük kayıp

Call of Duty ve Respawn projeleriyle milyonlarca oyuncuya ulaşan Zampella’nın vefatı, oyun sektörü ve hayranları arasında büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü, olayın nedenine dair teknik incelemelerin devam ettiği bildirildi.