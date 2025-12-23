Son Mühür- İstanbul’un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki İkbal Uzuner’in öldürülmesinin ardından mezarı başında gerçekleştirilen uygunsuz hareketlere ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, üç çocuk hakkında hapis cezası talep edildi.

Soruşturma tamamlandı, iddianame düzenlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İkbal Uzuner’in babası Hasan Uzuner “müşteki” sıfatıyla yer aldı.

Olayla bağlantılı olarak Ö.D. (15), Ö.E.E. (15) ve Y.A. (15) ise “suça sürüklenen çocuk” olarak iddianamede yer aldı.

Savcılık, olayın tüm yönleriyle değerlendirildiğini ve şüpheliler hakkında kamu davası açılmasının talep edildiğini kaydetti.

Aynı şarkıyla surlarda paylaşımlar yaptıkları tespit edildi

İddianamede yer alan tespitlere göre, suça sürüklenen çocukların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri belirtildi.

Şüphelilerin, cinayetin işlendiği tarihlerde Fatih’teki surlara giderek, katil Semih Çelik’e benzemek amacıyla aynı şarkı eşliğinde paylaşımlar yaptıkları ifade edildi.

Savcılık, bu paylaşımların olayın bilinçli ve planlı bir şekilde gerçekleştirildiğine işaret ettiğini değerlendirdi.

Mezarlıkta uygunsuz hareketler kamera kayıtlarına yansıdı

İddianamede yer alan görüntü kayıtlarına göre, Ö.D.’nin ağzında sigarayla mezar başında alaycı tavırlar sergilediği, cinsel organını İkbal Uzuner’in mezar taşına yaklaştırdığı belirtildi. Bu sırada Ö.D. ve Ö.E.E.’nin mezarın üzerine su döktüğü aktarıldı.

Söz konusu görüntülerin sosyal medya platformlarında “boğuldu” ifadesiyle paylaşıldığı, eylemin kamu vicdanını derinden yaraladığına dikkat çekildi.

“İbadethane ve mezarlıklara zarar verme” suçu işlendi

Savcılık, gerçekleştirilen eylemlerin Türk Ceza Kanunu kapsamında “ibadethane ve mezarlıklara zarar verme” suçunu oluşturduğunu belirtti.

Şüphelilerin davranışlarının, toplumun ortak değerlerine ve ölenin hatırasına yönelik ağır bir saldırı niteliği taşıdığı vurgulandı.

Baba Hasan Uzuner olayı iş çıkışında öğrendi

İddianamede, baba Hasan Uzuner’in olayı nasıl öğrendiğine de yer verildi. Buna göre Uzuner, iş çıkışında eşiyle birlikte kızının mezarını ziyaret ettiği sırada, bazı kişiler tarafından kendisine ulaşıldı.

Mezarı korumak isteyen kişiler ve iş arkadaşları, Hasan Uzuner’e mezara su döküldüğünü ve uygunsuz hareketlerin yer aldığı bir video bulunduğunu söyledi. Baba Uzuner’in, kızının mezarına yönelik yapılanları bu şekilde öğrendiği kaydedildi.

Üç çocuk için 2 yıl 8 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, Ö.D., Ö.E.E. ve Y.A. hakkında ayrı ayrı olmak üzere 5 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi. Dosyanın ilgili çocuk mahkemesinde görülmesi bekleniyor.