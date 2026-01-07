Son Mühür- Karşıyaka Belediye Meclisi’nin son oturumunda alınan radikal kararlar, yerel siyasette tansiyonu yükseltti. Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal yönetimindeki mecliste, Denetim Komisyonu üye sayısının 5’ten 3’e düşürülmesi kararı AK Parti kanadında sert bir karşılık buldu. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, komisyonun daraltılmasını yerel demokrasiye ve kamuoyu denetimine vurulmuş bir darbe olarak nitelendirerek, belediye yönetiminin hesap verme iradesinden uzaklaştığını savundu. Köse, bu hamlenin sadece bir sayısal değişiklik olmadığını, aynı zamanda belediyedeki yönetim anlayışının şeffaflıktan ne denli saptığının tescili olduğunu dile getirdi.

"Denetimden kaçış ve usulsüzlüklerin itirafı"

Belediye Meclisi'nde imza atılan bu skandal kararın ardından açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Selahattin Köse, üye sayısındaki düşüşü "denetim mekanizmalarını etkisizleştirme girişimi" olarak tanımladı. Komisyonun küçültülmesini, geçmiş dönemlerde gün yüzüne çıkan usulsüzlüklerin zımnen kabul edilmesi şeklinde yorumlayan Köse, Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Ünsal’ı kamu vicdanını yaralayan bir tutum sergilemekle suçladı. Köse, bir belediye yönetiminin denetim alanını kısıtlamasının ancak saklanacak bir şeylerin olması durumunda rasyonalize edilebileceğini belirterek, bu adımın Karşıyaka halkının çıkarlarını korumak yerine mevcut hataları örtbas etme amacı taşıdığını ileri sürdü.

Sayıştay raporlarındaki çarpıcı iddialar ve faturalar

Belediye yönetiminin Sayıştay raporları konusunda kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini iddia eden Köse, denetim süreçlerinde karşılaştıkları somut verileri paylaştı. Geçtiğimiz yıl Denetim Komisyonu tarafından tespit edilen çok sayıda usulsüz faturanın, Sayıştay’ın resmi incelemelerine de yansıdığını hatırlatan Köse, raporun 23. sayfasındaki detaylara dikkat çekti. Raporun "Bulgular" kısmında tam 28 ayrı usulsüzlüğün net bir şekilde yer aldığını vurgulayan Başkan Köse, bu tabloya rağmen belediye yönetiminin "her şey yolunda" algısı oluşturmaya çalışmasını siyasi bir sorumsuzluk olarak niteledi.

Karşıyaka’nın sorunları ve çöp aracı ihalesi

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı olarak yaklaşık bir buçuk yıldır ilçenin temel sorunlarını çözüm odaklı bir şekilde gündeme getirdiklerini belirten Selahattin Köse, özellikle temizlik hizmetlerindeki aksaklıklara değindi. Çöp araçlarının yetersizliği konusundaki uyarılarının uzun süre görmezden gelindiğini söyleyen Köse, yeni araç alımı kararını doğru bir adım olarak gördükleri için desteklediklerini ifade etti. Ancak bu desteğin, geçmişteki yönetimsel hataların ve ihmallerin sorgulanmasına engel olmayacağını, belediyenin kaynaklarının verimli kullanılmadığı gerçeğini değiştirmeyeceğini sert bir dille aktardı.

Yönetim krizi ve halkın hakkını savunma vurgusu

Karşıyaka Belediyesi'nde derin bir yönetim krizinin yaşandığını savunan Selahattin Köse, belediye yönetimine bir dizi kritik soru yöneltti. Denetim Komisyonu'nun hangi gerekçeyle küçültüldüğünü ve hangi işlemlerin incelemeden kaçırılmak istendiğini soran Köse, Karşıyaka halkının hakkının masa altı oyunlarla gasp edilmesine asla müsaade etmeyeceklerini duyurdu. Kamu kaynaklarının sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurgulayan Köse, şeffaflığın yok edildiği bir ortamda AK Parti olarak denetim görevini halk adına daha büyük bir titizlikle sürdüreceklerini belirterek açıklamalarını sonlandırdı.