Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 3. Bölge Başkanlığı, her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Basınla Buluşma” toplantısını bu yıl Alsancak’taki Bölge Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi. TÜRK-İŞ 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, toplantıda hem geride kalan bir yılı değerlendirdi hem de devam eden grev ve direnişlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“MASAYA OTURMAYAN PATRON SENDİKA YASASINI TANIMIYOR”

Çakmak, Petrol-İş Sendikası’nda örgütlü Temel Conta işçilerinin 274 gündür grevde olduğunu belirterek, “Bir tarafta metal iş, diğer tarafta petrol iş sendikamız örgütlendi. Ancak işveren hâlâ masaya oturmuyor. Yüksek hakem kurulunun kararlarını dahi tanımıyor. Adeta sendika kanununu yok sayıyor” dedi. Çakmak, “Bu işin çözümünü Putin mi getirecek?” diyerek patrona sert tepki gösterdi.

“DİGEL TEKSTİL’DE 232 GÜNLÜK DİRENİŞ SÜRÜYOR”

Temel Conta’nın yanı sıra Digel Tekstil’de de 232 gündür direnişin sürdüğünü ifade eden Çakmak, işçilerin hakları için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. “İzmir kamuoyunda işçinin sesi daha gür çıkmalı” diyen çakmak, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

1 YILDA 22 BASIN AÇIKLAMASI, 26 EMEK TOPLANTISI

Hayrettin Çakmak, son bir yıllık sendikal faaliyetlere dair rakamlar da paylaştı. Buna göre, 1 yılda 22 basın açıklaması, 26 emek toplantısı, 7 şube genel kurulu gerçekleştirildiğini açıkladı. Ayrıca Çakmak, Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde 22 günlük, tütün iş kolunda ise 45 günlük grevler başarıyla tamamlandığını aktardı.

“ASGARİ ÜCRETLE YAŞAMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Ekonomik kriz ve ücret dengesizliklerine de dikkat çeken Çakmak, “22 bin lira maaşla kimse geçinemez. CSM operatörleri bile bizi soyuyor. 22 bin lira maaşa 750 TL internet faturası düşüyor. Bu sürdürülemez. Asgari ücretle çalışan 9 milyon insan var. İşçi ve çiftçi kazanmadıkça bu ülke iyileşmez” ifadelerini kullandı.

“127 İŞÇİ DAHA İŞTEN ÇIKARILDI”

Toplantının dikkat çeken bir diğer bölümü ise işten çıkarmalarla ilgiliydi. Çakmak, belediyelerde yaşanan baskılara dikkat çekerek, “İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nde 127 arkadaşımızın daha işten çıkarıldığını öğrendik. Sonucunun ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Belediyede çalışan işçiler artık kendilerini ifade edemiyor. Maaşlar yetersiz, ancak kazanım mücadelesi sürüyor” dedi.

“ÖĞRENCİ VE ÇİFTÇİNİN DE YANINDAYIZ”

Son olarak öğrenci ve çiftçilerin yaşadığı ekonomik zorluklara değinen Çakmak, “Emek dünyasına nasıl sahip çıkıyorsak, öğrencimize ve çiftçimize de sahip çıkacağız. Toplumsal dayanışma şart” dedi.

TÜRK-İŞ 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, konuşmasının sonunda Balçova’da yaşanan ve kamuoyunu sarsan 2 polisin şehit olmasına ilişkin acı olaya da değinerek, “Üzücü haberle demoralize olduk, hayatın her alanında dayanışma şart” diye konuştu.