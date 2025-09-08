İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kentte yaşanan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Yeldan, saldırıda 2 şehidin olduğunu, vatandaşlar ve kamu görevlileri arasında yaralıların bulunduğunu açıkladı. Saldırganın ise yakalandığını duyurdu.

Başsavcıdan ilk açıklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“2 şehidimiz var. Vatandaşlardan ve memurlardan yaralılarımız var.”

“Saldırgan yakalandı.”

Yaralılar arasında vatandaşlar ve kamu görevlileri var

Açıklamaya göre saldırıda şehitlerin yanı sıra vatandaşlar ve kamu görevlileri de yaralandı. Yaralıların tedavisi için sağlık ekiplerinin hastanelerde yoğun çaba gösterdiği bildirildi.