Son Mühür/Gamze Eskiköy- Türkiye’nin uzun yıllar boyunca Avrupa ve dünya pazarlarında güçlü konumunu koruyan hazır giyim sektörü, 2022’den bu yana tarihi bir gerileme yaşıyor. Dünya ticaretindeki pay 35 yıl sonra ilk kez yüzde 3’ün altına, Avrupa Birliği’ndeki pay ise 30 yıl sonra yüzde 5’in altına indi.

İhracatta tek kayıp yaşayan ülke Türkiye oldu

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Toygar Narbay, taleplerinin karşılanmaması halinde üretimlerin yurt dışına kayabileceğini belirterek, “Özellikle enflasyonla mücadele için uygulanan yüksek faiz-baskılanmış kur politikası sonucu artan maliyetlerimiz, rekabetçiliğimizi kaybetmemize yol açtı. Buna bir de savaş bölgelerindeki yüksek kaybımız eklenince Türk hazır giyim sektörünün ihracatı giderek düşmeye başladı. Bu yılın ilk yarısında da dünya hazır giyim ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarken; Çin mevcut pazarını korudu, Bangladeş, Vietnam gibi rekabet ettiğimiz ülkelerin payı da yüzde 10’un üzerinde yükseldi. Bizim ihracatımız ise aynı dönemde yüzde 6,5 azaldı. Hatta ihracatı düşen tek ülke biz olduk” ifadelerini kullandı.

AB ve iç pazarda tarihi gerileme

Narbay, “Türk hazır giyim sektörünün dünya hazır giyim ticaretinden aldığı pay, ilk kez 1990 yılında yüzde 3’ün üzerine çıkmıştı. Tam 35 yıl sonra, Haziran 2025 itibarıyla bu oranın altına düşerek 2,96’ya geriledik. Halbuki son 15 yılda aldığımız payın ortalaması yüzde 3,67 idi. Geleneksel ve en büyük pazarımız olan AB’deki payımız da 30 yıl sonra yüzde 5’in altına inerek yüzde 4,65’e düştü” dedi.

Narbay ayrıca iç piyasadaki kayıplara da dikkat çekerek, “Diğer taraftan dezenflasyon programı, hazır giyim yurt içi harcamalarını da vurdu. Azalan iç satışlar ve bunun yanında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artan hazır giyim ithalatı da üretim kapasitemizi hızla kaybetmemize neden oluyor” diye konuştu.