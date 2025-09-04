Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye’de son yıllarda hızla gerileyen doğum oranlarına karşı dikkat çeken bir kampanya başlattı.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada doğurganlık oranındaki düşüşün artık yalnızca sosyal bir mesele olmadığını vurguladı. Özdemir, “Evlenecek çalışana üç, çocuk sahibi olacak çalışana iki net asgari ücret destek veriyoruz. Bu artık milli bir kalkınma meselesidir” ifadelerini kullandı.

Yeni kampanya kapsamında, MÜSİAD’a bağlı işletmelerde çalışanların evlilik ve çocuk sahibi olma süreçlerine doğrudan ekonomik katkı sağlanacak. Amaç, gençlerin evlilik kararını kolaylaştırmak ve ailelerin çocuk sahibi olma motivasyonunu artırmak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre doğurganlık oranı son yıllarda ciddi bir düşüş kaydederken, bu adımın özel sektörde de örnek teşkil etmesi bekleniyor.