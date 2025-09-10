Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve havacılık camiasının tanınmış isimlerinden biri olan emekli Kurmay Albay Ahmet Nevres Erkin, evinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. 65 yaşında olan Erkin'in cansız bedeni, kendisinden haber alamayan mesai arkadaşlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine ortaya çıktı. Olay, Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan bir sitede bugün sabah saatlerinde meydana geldi ve bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Çalışma arkadaşlarının ihbarıyla kapı açıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olduktan sonra Türk Hava Yolları'nda (THY) öğretmen pilot olarak çalışan, sonrasında ise Aydın'daki Uçuş Okulu'nda Simülatör Eğitmeni olarak görevine devam eden Ahmet Nevres Erkin'den uzun süre haber alınamaması üzerine, endişelenen arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, dairenin kapısının kilitli olması nedeniyle müdahale etmekte zorlandı. Bunun üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, eve balkondan girerek kapıyı açtı. İçeri giren sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Erkin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kesin ölüm nedeni araştırılıyor

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Erkin'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Adli makamlarca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Erkin'in ölümüne neyin sebep olduğu yapılacak otopsi ve detaylı incelemeler sonrasında netlik kazanacak. Ahmet Nevres Erkin, havacılık sektörüne verdiği emeklerle tanınan ve çevresinde saygı duyulan bir isimdi. Hem askeri hem de sivil havacılık kariyeri boyunca binlerce pilota eğitim veren deneyimli ismin ani vefatı, meslektaşları ve sevenleri arasında derin bir üzüntüye yol açtı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.