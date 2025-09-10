Aydın’ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye hazırlanan bir grubu tespit etti.

Sahilde yapılan baskında 34 düzensiz göçmen, denize açılmadan önce yakalandı. Operasyonda bir adet zodyak bot ve bir bot motoru da ele geçirildi.

Bir şüpheli gözaltında

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli süreç başlatılırken, yakalanan düzensiz göçmenler gerekli sağlık kontrollerinin ardından GÖKSEM’e gönderildi.