Son Mühür- Vali Gül, Bakiler’in vefatını duyurduğu paylaşımında “Gözlerin İstanbul Oluyor Birden” şiirini de hatırlattı. Paylaşımında, “Şair, yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefat haberini üzüntüyle aldık. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Türk edebiyatında derin izler bıraktı

Hayatı boyunca şiir ve edebiyat dünyasına değerli eserler kazandıran Yavuz Bülent Bakiler, hem yazıları hem de şiirleriyle Türk kültüründe derin bir iz bıraktı.

Ailesi ve sevenleri yasta

Bakiler’in vefatı, ailesi başta olmak üzere edebiyat dünyasında ve okuyucuları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Cenaze törenine dair bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacak.