Son Mühür - Türkiye’de son zamanlarda yükselişe geçen ATM dolandırıcılıkları, vatandaşların küçük bir hatasıyla bile ciddi maddi kayıplara yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle ATM’nin kartı yuttuğu sırada panikle yapılan bir hamlenin, dolandırıcıların en çok başvurduğu tuzaklardan birine zemin hazırladığını belirtiyor.

Pek çok dolandırıcı, bankaların ATM’lerine sahte müşteri hizmetleri numaraları yapıştırıyor. Kartı yutan cihazın önünde telaşa kapılan vatandaş, ATM’de gördüğü bu numarayı aradığında kendisini “banka çalışanı” gibi tanıtan kişilerle karşılaşıyor. Mağdurun güvenini sağlayan dolandırıcılar, “kartınızı geri almak için gerekli” diyerek kimlik bilgilerini, kart numarasını ve SMS doğrulama kodlarını talep ediyor. Bu bilgileri ele geçiren şebeke ise birkaç dakika içinde hesabı tamamen boşaltabiliyor.

ATM neden kartı yutar?

Uzmanlar, ATM’lerin kartı yutmasının çoğunlukla teknik nedenlerden kaynaklandığını belirtiyor: Kartın son kullanım süresinin dolması, manyetik şeridin zarar görmesi, art arda yanlış şifre girilmesi ya da cihazın güvenlik gerekçesiyle otomatik olarak kapanması gibi durumlar buna örnek. Yani çoğu zaman mesele bir dolandırıcılık değil, teknik bir problem. Ancak panikle yapılan hatalı adımlar, dolandırıcıların işini kolaylaştırabiliyor.

Ne yapılmalı?

Uzmanlar, ATM kartı yutulduğunda yapılması gereken en güvenli adımın yalnızca bankanın resmi müşteri hizmetleri hattıyla iletişime geçmek olduğunu belirtti. ATM’nin üzerindeki herhangi bir numaraya, QR koda ya da yapıştırmaya itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca mobil bankacılık üzerinden kartın hemen kullanım dışı bırakılması ve mümkünse en yakın şubeye başvurulması tavsiye ediliyor. Son dönemde benzer olayların çoğalması üzerine yetkililer de vatandaşları uyararak, “Kart yutma anındaki panik dolandırıcıların en büyük avantajıdır. Hiçbir kişiye şifre, kart bilgisi ya da SMS doğrulama kodu paylaşmayın” açıklamasında bulundu.