Son Mühür - 29 Ekim 2025’te sosyal medyada paylaşılan videoya ilişkin hazırlanan iddianamede, görüntülerdeki kişilerin Uras U. ve Nurgül B. olduğu tespit edildi. Savcılık, Uras U.’nun kadının boynuna kemer takıp çekiştirdiğini ve “Miyavla”, “Kadınlar balmumu gibidir” gibi ifadeler kullandığını belirterek, eylemin hem fiziksel hem de psikolojik şiddet niteliği taşıdığını vurguladı. Videonun herkese açık hesapta paylaşılması ve yayılma biçimi nedeniyle, kadınlara yönelik şiddeti teşvik edici ve kamu düzenini bozma riski taşıyan bir içerik oluşturduğu değerlendirildi.

Uras U., ifadesinde videonun mizah amaçlı hazırlandığını ileri sürerken, Nurgül B. ise takipçi sayısını artırmak için teklifi kabul ettiğini ve suç kastının bulunmadığını belirtti. 10 yıl 7 aya kadar hapis istemi İddianamede, her iki şüpheliye zincirleme olarak “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edildi. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.