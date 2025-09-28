Son Mühür- Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen son deprem serisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ercan, bölgedeki fay hattının gerildiğine dikkat çekerek, vatandaşlara can güvenliği için geçici tedbirler almasını önerdi.

Simav-Sındırgı kırığı boydan boya gerildi

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın aktardığı bilgilere göre, Simav'da bugün 12:59'da M5,4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu depremden önce M4,4, M4,6, M3,9 gibi büyüklüklerde ve onlarca küçük sarsıntı yaşandı. Bu durum, Simav-Sındırgı kırığının boydan boya gerildiğini gösteriyor.

Ercan, M5,4 büyüklüğündeki bu sarsıntının, ana kırık üzerinde değil, bunun kuzeyindeki ikincil bir kırık üzerinde geliştiğini belirtti. Her ne kadar bu deprem ana deprem gibi görünse de, ikincil kırık üzerindeki konumu nedeniyle depremin daha da büyümesi olasılığının kendisini şaşırtacağını ifade etti.

Sındırgı ve Simav'daki artçılar devam ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen M6,1 büyüklüğündeki depremin artçıları hala devam ediyor. En büyüğü M5,0 ve M5,1 olan yüzlerce artçı sarsıntının sürdüğü bölgede, Simav'da 2011 yılında yaşanan M5,9 büyüklüğündeki depremin de aylarca sürdüğünü hatırlattı. Simav'daki depremlerin yıkım eşiğinin M6,3 olduğu bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. Ercan, bu büyüklükteki bir depremin köy evlerinde ve hayvan damlarında yıkıma yol açmış olabileceği uyarısında bulundu.

"Birkaç gün bekleyin"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bir deprem bilimci olarak, can güvenliğini sağlamak adına vatandaşlara çağrıda bulundu. Valilik yetkilisinin karar alma yetkisi saklı kalmak üzere, evine güvenmeyenlerin ya da güvendikleri evlerde oturan komşularının yanında, çadırda veya araçlarında birkaç gün kalarak beklemelerini önerdi.

Uzman, bu bölgedeki artçı depremlerin en az birkaç ay süreceğini öngördüğünü belirtti.

7,2 büyüklüğüne kadar deprem üretilebilir

Prof. Dr. Ercan, depremlerin Simav-Sındırgı kırığı boyunca olmasının çok olağan olduğunu vurguladı. Bölgede bulunan ılıcalar ve kaplıcaların (jeotermal enerji) ısıtıcısı ve ana kaynağının da bu tür depremler olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle, Simav, Sındırgı, Gediz ve Bigadiç'te deprem oluşumlarının gelecekte de durmayacağını ifade etti.

Bölgenin üretebileceği en büyük depremin M7,2 dolayında olduğunu belirten Ercan, bu depremlerin kökeninin Ege Bölgesi'nin avkulanması (genişlemesi) ile ilişkili olduğunu ve Kuzey Anadolu Kırığı (KAF) ile hiçbir ilgisi olmadığını kesin olarak açıkladı. İkincil kırık üzerinde olması nedeniyle bu denli büyük bir depremin şu an şaşırtıcı olacağını ekledi. Ayrıca bu deprem aktivitesinin İstanbul'u ya da başka bir yerleri etkilemesinin söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.