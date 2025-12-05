Son Mühür - The Hill’in haberine göre, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), sığınmacıların çalışma izinleriyle ilgili politikasını güncelledi. Buna göre, çalışma izni belgelerinin geçerlilik süresi 5 yıldan 18 aya düşürüldü. Bu değişiklik, mülteciler, sığınma hakkı tanınan kişiler, sınır dışı veya ülkeden çıkarılma kararı askıya alınanlar ile statü değişikliği başvurusu bekleyenleri kapsıyor. USCIS Direktörü Joseph Edlow, “Önceki yönetim tarafından kabul edilen bir yabancının başkentte Ulusal Muhafızlara düzenlenen saldırının ardından, USCIS’in yabancıları sık sık incelemesi gerektiği daha da belirginleşti” dedi. Önceki Trump yönetimi, “yüksek riskli ülke” kategorisinde yer alan 19 ülkenin vatandaşlarının iltica ve göçmenlik başvurularını durdurmuştu. 5 Haziran’da imzalanan başkanlık kararnamesiyle Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD’ye seyahati yasaklanmış; ayrıca Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarına da seyahat kısıtlamaları getirilmişti. Bu ülkeler, “yüksek riskli 19 ülke” arasında sınıflandırılıyor.

Neler yaşanmıştı?

Washington Polis Departmanı, 26 Kasım’da yerel saatle 14.15 civarında Beyaz Saray yakınlarında görev yapan iki Ulusal Muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını duyurmuştu. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, saldırıyı gerçekleştiren kişinin tek kişi olduğunu ve gözaltına alındığını açıkladı. Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, zanlının 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğunu, vurulan Ulusal Muhafızların ise Sarah Beckstrom (20) ve Andrew Wolfe (24) olduğunu belirtti. Pirro, Lakanwal’ın, hedef aldığı Beckstrom’un hayatını kaybetmesi nedeniyle birinci derece cinayetle yargılanacağını söyledi. ABD medyasında ise Lakanwal’ın Afganistan’da 15 yaşında CIA ile çalışmaya başladığı ve görev yaptığı birliğin yol açtığı kayıplardan rahatsız olduğu iddia edilmişti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı açıklamada, saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafız sayısının artırılacağını ve Başkan Donald Trump’ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington’a sevk edileceğini açıkladı.