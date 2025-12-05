Son Mühür- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vergi paketine eklenen bir madde kamuoyunda yeni bir tartışmaya kapı aralamıştı.

Teklife göre genel müdür, daire başkanı, il müdürü ve kariyer uzmanlarına brüt 1.433 TL ile 54.180 TL arasında değişen seyyanen zam alacaktı.

Sadece 30 bin civarında kamu çalışanını etkilemesi beklenen düzenlemeye muhalif partiler ve kamu sendikalarından tepki sesleri yükseldi.

Sosyal medyada gündem olan konu, AK Parti'nin geri adım atmasına yol açtı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan devrede...



Seyyanen zam teklifinin geri çekilmesine göndermede bulunan gazeteci yazar Şamil Tayyar,

''Önemli bir gelişmeyi aktarmak isterim.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan

kamuoyundaki tepkileri dikkate alarak meseleye el attı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, kamu personel rejimiyle ilgili kapsamlı bir kanun teklifi hazırlanması ve bu yıl içinde meclis gündemine getirilmesi konusu ağırlık kazandı.

Doğru bir yaklaşım...



Bu bağlamda, kariyer meslek statüsündeki uzman ve yöneticilere seyyanen zam teklifinin önümüzdeki Genel Kurul’da verilecek önergeyle geri çekilmesi düşünülüyor.

Doğru bir yaklaşım olduğu kanaatindeyim.'' mesajı verdi.

Tayyar, ''Zira, geçici değil, iş barışı, maaş adaleti ve verimliliği sağlayacak kalıcı ve kapsamlı bir reforma ihtiyaç var.'' hatırlatmasında bulundu.