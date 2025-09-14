Son Mühür- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail’den 150 kilometre kapsama alanı olan Barak MX hava savunma sistemi teslim aldı.

İsrail'in Suriye'de Türkiye'yle karşı karşıya geleceği düşünülürken bu kez çatışmanın asıl adresi Kıbrıs mı olacak sorusu gündeme geldi.

İsrail'in Güney Kıbrıs'a olan ilgisinin arttığı dönemde ABD siyasetinin etkili isimlerinden eski Pentagon çalışanı Michael Rubin'in Kıbrıs'la ilgili dikkat çeken bir makalesi Amerikan Girişim Enstitüsü (AEI) bülteninde yer aldı.



Bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı...



Türkiye karşıtı görüşleriyle tanınan Michel Rubin,

''Rubio Kıbrıs'taki Tük işgali konusunda yönünü düzeltmeli'' provokatif başlıklı makalesinde ABD'nin Filistin Devleti lideri Mahmud Abbas'a BM toplantısı için vize vermediğini hatırlattı ve Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a da aynı şekilde vize verilmemesi gerektiği çağrısında bulundu.



ABD aynı hatayı iki kez yapmasın...



''Tatar yönetiminde Kuzey Kıbrıs'taki kumarhaneler hem Rus milyarderler hem de İran ve Türkiye'deki terör örgütleri için bir kara para aklama merkezi haline geldi.'' iddiasını ortaya koyan Rubin, ABD Dışişleri eski Bakanı Blinken döneminde Ersin Tatar'a Türk pasaportuyla vize verildiğini hatırlatarak ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan bu kez hataya düşmemesini istedi.

ABD'nin aynı hatayı iki kez yapmaması gerektiğini savunan Rubin, ''Kuzey Kıbrıs'a New York'ta ve BM'de kapıyı kapatmanın zamanı geldi.'' mesajı verdi.