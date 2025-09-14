Son Mühür- Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin arkasındaki isim olarak Ekrem İmamoğlu'nu işaret ettiği Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ''Yeni ailem'' diyerek AK Parti'ye katıldığını duyurdu.

Ekrem İmamoğlu'na verdiği açık destekle dikkati çeken gazeteci Şaban Sevinç'in hedefinde de Özlem Vural Gürzel vardı.

Kendisini tanımıyordum...



''AK Parti’ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural ile 5 Eylül Cuma günü CHP İstanbul İl Başkanlığında karşılaşmıştım. Kendisini daha önceden tanımıyordum. Bir gece önce tahliye olan “Alaattin Köseler’in iktidarla pazarlık yaparak, Beykoz Belediyesinin AKP’ye geçmesini sağlama pazarlığıyla” tahliye edildiğini iddia ediyordu. Hatta bu dedikodu nedeniyle Köseler’in o akşam Beykoz’da yapacağı mitinge katılmayacağını söylüyordu.'' hatırlatmasında bulunan Şaban Sevinç yaşadığı şaşkınlığını şöyle dile getirdi.



Alaattin Köseler AK Parti'ye geçecek demişti...



“Belediyeyi AK Parti’ye nasıl geçirecek?” dediğimde Özlem Vural, “Alaattin Köseler Belediye Meclisinde önce kendisine bağlı 5-6 üyeyi CHP’den istifa ettirip AK Parti’ye geçirecek” dedi. “Peki siz halen başkanvekili iseniz, seçim nasıl yenilenecek de başkanlık AK Parti’ye geçecek” dedim.

Şöyle dedi: “Alaattin Köseler belediye başkanlığından istifa edince benim başkan vekilliğim de düşüyor ve bu durumda Meclis boşalan başkanlık için seçim yapıyor, bu yolu kullanacaklar. CHP’den geçecek 5-6 kişiyle çoğunluk AK Parti’de olacağı için bir AK Partiliyi başkan seçecekler” dedi.



Gözümüzün önünde arsızlık yaşanıyor...



4 gün sonra sürpriz şekilde kendisi CHP’den istifa edip “yeni ailem” diyerek bugün AK Parti’ye katıldı. Gözümüzün önünde arsızlıklar falan yaşanıyor. Şaşırıyorum. Koskoca AK Parti böyle bir karakteri partiye alarak ne kazandı. Siyaseti bu hale düşürmeye değiyor mu?