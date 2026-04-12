Son Mühür- Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı ünlü isimlere ilişkin adli test sonuçları kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Negatif çıkan isimler açıklandı

Soruşturma kapsamında yapılan testler sonucunda, iş insanı Fikret Orman ve spor yöneticisi Burak Elmas’ın analizlerinin negatif olduğu bildirilmişti.

Ayrıca oyuncu Hande Erçel için de genel test sonucunun negatif olduğu ifade edilmişti. Ancak Erçel’in test detaylarında bazı maddelere rastlanması nedeniyle süreç farklı bir boyut kazandı.

Çelikkol, Ceceli ve Şencan’ın testlerinde madde tespiti

Adli incelemelerde bazı isimlerin örneklerinde uyuşturucuya ilişkin bulgular elde edildi. Oyuncu İbrahim Çelikkol’un saç örneğinde kokain ve metabolitlerine rastlandığı belirtildi.

Şarkıcı Mustafa Ceceli’nin saç analizinde de kokain tespit edildiği açıklandı. DJ ve prodüktör İlkay Şencan’ın kan örneğinde ise esrar etken maddesi THC metabolitinin bulunduğu kaydedildi.

Hande Erçel’in testinde dikkat çeken detay

Oyuncu Hande Erçel’in test sonucu genel olarak negatif olarak açıklansa da, idrar örneğinde morfin ve kodein ile birlikte bazı metabolitlerin tespit edildiği bildirilmişti. Ayrıca analizde parasetamol gibi ilaç etken maddelerinin de yer aldığı ifade edilmişti.

Başsavcılıktan ek inceleme talebi

Erçel’in test sonucuna ilişkin ortaya çıkan bu detayların ardından savcılık harekete geçti. Başsavcılık tarafından, tespit edilen morfin ve kodein gibi maddelerin ilaç kaynaklı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu’na inceleme talebi gönderildi.