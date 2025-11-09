İzmir’de Uluslararası Türkmen Vakfı tarafından “Köklerden Geleceğe Türk Dünyası Kültür Etkinliği” gerçekleştirildi.

Buca ilçesindeki bir işletmede düzenlenen programda Türk dünyası kültürü, müzikleri ve edebi değerleri katılımcılarla buluştu.

Yorulmaz: “Kadim bir tarihin evlatları olarak buluşuyoruz”

Etkinlikte konuşan Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Sefa Yorulmaz, Türk dünyasının geçmişten bugüne taşıdığı köklü mirasa dikkat çekti.

Yorulmaz, “Kadim bir tarihin evlatları olarak ortak değerler için buluştuk” diyerek birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

“Türk milleti hoşgörü ve adaletin de taşıyıcısıdır”

Yorulmaz konuşmasında, Türk milletinin yalnızca cesaretiyle değil; kültürü, hoşgörüsü ve insanlık değerleriyle de örnek bir tarihsel yolculuğa sahip olduğunu ifade etti.

“Büyük hikayenin içinde savaş kadar barış, güç kadar merhamet, destan kadar bilgelik vardır. Türk milleti yalnızca cesaretin değil; hoşgörünün, adaletin, kültürün ve insanlık onurunun da taşıyıcısıdır” sözleri etkinliğe damga vurdu.

Sanat dolu gece

Konuşmaların ardından sahne programları başladı. Katılımcılar, şiir dinletileri ve dans gösterileriyle renklenen etkinlikte Türk dünyası kültürünün farklı yansımalarını deneyimleme fırsatı buldu.