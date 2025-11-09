TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Aliağa Futbol, 12. haftada kendi sahasında ağırladığı Adanaspor’u 7-1’lik skorla geçerek önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdüren sarı-siyahlı ekip, evinde üst üste altıncı zaferini elde etti. İzmir temsilcisi, daha önce de Yeni Malatyaspor’u 8-1 mağlup ederek bu sezonki ikinci farklı galibiyetini almış oldu.

Zirve iddiası güçlendi, genç oyuncu tarihe geçti

Deplasmanda yaşanan Arnavutköy yenilgisinin ardından bu çarpıcı galibiyetle moral depolayan Aliağa Futbol, ligdeki iddiasını pekiştirdi. Sarı-siyahlılar, 12 karşılaşmada elde ettiği 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle puanını 25’e çıkararak üst sıralardaki yerini korudu.

Profesyonel liglerde evindeki üç yıllık yenilmezliğini sürdüren Aliağa’da, gol yükünü çeken Mertcan 8, Harun ise 7 golle takımın skorerleri oldu. Maçın en dikkat çekici anı ise Adanaspor forması giyen 15 yaşındaki Mehmet Taşcı'nın golü oldu. Genç oyuncu, Aliağa filelerini sarsarak 2. Lig tarihinin en genç golcüsü unvanını kazandı.