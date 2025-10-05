Son Mühür- Gold Film’in yeni projesi “Sakıncalı” dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürerken, yapım daha ekranlara gelmeden uluslararası alanda büyük ilgi görmeye başladı.,

Dizi, ilk olarak Cannes’daki televizyon fuarı MIPCOM’da tanıtılacaktı; ancak yapım ekibi rotayı daha iddialı bir etkinliğe çevirdi.

Venedik’te “sakıncalı” bir gece yaşanacak

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; dizinin dünya dağıtımını üstlenen Global Agency, yapımın uluslararası prömiyerini 12 Ekim’de Venedik’te görkemli bir sarayda gerçekleştirecek.

Bu özel tanıtım gecesi, yalnızca dizinin yıldızlarını değil, dünya televizyon sektörünün önemli isimlerini de bir araya getirecek.

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci kırmızı halıda

Sakıncalı’nın başrollerinde yer alan Özge Özpirinçci ve Salih Bademci, bu unutulmaz gece için İstanbul’dan Venedik’e özel olarak uçacak. İkilinin kırmızı halı üzerindeki ilk pozları, dizinin global tanıtım kampanyasının başlangıcı olacak.

50 yabancı alıcı Venedik’te ağırlanacak

Global Agency’nin organizasyonuyla, Cannes’daki MIPCOM fuarından özel uçakla getirilecek 50 uluslararası yayıncı ve alım temsilcisi, Venedik’teki bu etkinlikte bir araya gelecek.

Bu davetliler, diziyi ilk kez izleyecek ve Türkiye’nin yeni iddialı yapımını dünya ekranlarına taşıyacak ilk isimler olacak.

Gondol turu, özel yemek ve after parti

Etkinlik programı, yalnızca tanıtımla sınırlı kalmayacak. Misafirler için özel gondol seyahati, İtalyan mutfağından seçkin lezzetlerin sunulacağı akşam yemeği ve geceye damgasını vuracak bir after parti organize edildi. Katılımcılara, Venedik’in büyülü atmosferinde unutulmaz bir gece yaşatılması hedefleniyor.

30 dakikalık özel gösterim yapılacak

Gecenin en dikkat çekici bölümü ise dizinin 30 dakikalık özel bölüm gösterimi olacak. Uluslararası alıcılara yönelik bu özel sunumda, Sakıncalı dizisinin sinematografisi, hikaye gücü ve oyunculuk performansları tanıtılacak. Gösterim sonrasında yapılacak basın toplantısında, diziye ilişkin ilk uluslararası yorumlar da paylaşılacak.

Türk dizileri dünyada yeniden vitrine çıkıyor

Sakıncalı’nın Venedik’teki tanıtımı, Türk dizilerinin global pazardaki gücünü bir kez daha kanıtlamayı hedefliyor.

Daha önce “Hercai”, “Sıfır Bir” ve “Yargı” gibi yapımların başarısıyla yükselen Türk dizi ihracatı, Sakıncalı’nın uluslararası lansmanıyla yeni bir ivme kazanacak.