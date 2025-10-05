Son Mühür- MasterChef Türkiye 2025 sezonunun 4 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanan eleme bölümü, izleyicileri ekran başına kilitledi. Haftanın eleme adayları arasında Deniz, Furkan, Mert, Murat Can, Onur, Çağatay ve Sezer yer aldı. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği konsept doğrultusunda en iyi tabaklarını sunmak için mutfakta kıyasıya bir mücadeleye girişti.

Yaratıcılık etabı heyecan yarattı

Gecenin en kritik aşaması olan yaratıcılık turunda yarışmacılar, teknik becerilerinin yanı sıra özgünlüklerini de ortaya koydu. Bazı yarışmacıların alışılmışın dışında malzemelerle hazırladıkları tabaklar, şefler tarafından dikkatle değerlendirildi. Gerilim dolu anların yaşandığı bölümde, hatasız ve dengeli tabak hazırlayan yarışmacılar bir adım öne çıktı.

MasterChef’e veda eden isim belli oldu

Gecenin sonunda, MasterChef Türkiye 2025 yarışmasına veda eden isim Deniz oldu. “Gordon” lakabıyla tanınan Deniz’in vedası hem yarışmacı arkadaşlarını hem de şefleri duygulandırdı.

Şeflerden duygusal sözler

Mehmet Şef, Deniz’e şu sözlerle veda etti:

“Elin lezzetli ama bugün verdiğimiz tabakta sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Aklımızda kalacak bir arkadaşımızsın. Seni sevdik.”

Somer Şef ise, “Bu senin için bir tökezleme olabilir. Her veda erkendir ama seninki biraz daha erken oldu,” ifadelerini kullandı. Danilo Zanna da Deniz’e “Pırlanta gibisin” diyerek moral verdi.

Elendikten sonra duygularını paylaşan Deniz, gözyaşlarını tutamadı. “Şampiyon sonuncu oldu. Bu ailenin parçası olduğum için çok mutluyum. Sizleri çok seviyorum,” sözleriyle yarışmaya veda etti.