Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 43’üncü Genel Konferansı'nda 15 Aralık’ın “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” olarak kabul edildiği duyuruldu. Karar, Özbekistan’ın Semerkant kentinde gerçekleştirilen oturumda alındı.

Dışişleri Bakanlığı: Türk dili ortak mirasımızdır

Dışişleri Bakanlığı, kararın ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ülkemiz ve kardeş Türk devletleri tarafından hazırlanan bu karar, Türk dünyasının ortak mirası olan Türk dilini koruma ve gelecek kuşaklara aktarma çabalarını güçlendirecektir. Dünya Türk Dili Ailesi Günü’nün Türk dünyasının kadim kentlerinden Özbekistan’ın Semerkant şehrinde ilan edilmesi ayrıca özel bir anlam taşımaktadır.”

Bakanlık, ünlü Türkolog Vilhelm Thomsen’in, Türk dilinin bilinen ilk yazılı kaynakları olan Orhun Yazıtları’nın Türkçe olduğunu 15 Aralık 1893 tarihinde dünya bilim çevrelerine duyurduğunu hatırlatarak, günün önemine vurgu yaptı. “Dünya Türk Dili Ailesi Günü’nün Türk dünyasına ve Türkçe bilen, Türkçe öğrenen dostlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.

Ömer Çelik: Türk dünyası için kutlu olsun

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Çelik, “Bugün alınan karar, Türk dünyası, Türkçe konuşanlar ve Türkçe öğrenenler için kutlu olsun. UNESCO, 15 Aralık’ı Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan etti. Güzel Türkçemizin korunması ve insanlık mirası olarak nesillere aktarılmasına katkı sunacak bu kararda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.