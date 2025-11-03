Son Mühür - Kemal Kılıçdaroğlu, ülkede gelir adaletsizliğinin büyüdüğünü belirterek, beşli iş grupları, uyuşturucu baronları ve rüşvet ağı içinde güç kazanan siyasi yapıların servetlerine servet kattığını ifade etti. Sanatçıların ise topluma ışık tutmalarına rağmen geçim sıkıntısıyla karşı karşıya bırakıldığını vurguladı.

Bilge Şen’in sözleri iktidarın beceri eksikliğinin sonucu

Kılıçdaroğlu, 65 yıllık sinema sanatçısı Bilge Şen’in geçim sıkıntısı açıklamasını hatırlattı. Açıklamasında, “Bilge Şen Hanımefendi’nin sözleri bize Nazi subayının Picasso’nun Guernica tablosuna ‘Bu resmi siz mi yaptınız?’ sorusuna Picasso’nun ‘Hayır, siz yaptınız’ cevabını hatırlattı” dedi. Kılıçdaroğlu, “Sanatçının yaşadığı tablo kişisel değil; bu iktidarın beceriksizliğinin bir ürünüdür” ifadelerini kullandı.

İktidar toplumun her sorununa sırtını dönüyor

Kılıçdaroğlu, güncel yönetim anlayışına eleştiriler yöneltti: “Toplumdaki her probleme sırtını dönen bir iktidarın sanatçılara kayıtsız kalması şaşırtıcı değildir. Herkesin yaşam koşulunu iyileştirmek, sorunlarını dile getirmek ve çözüm üretmek siyaset kurumunun asli görevidir.”