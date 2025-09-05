Son Mühür/ Osman Günden - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 22. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı’nı 21 yıl aradan sonra yeniden İzmir’de düzenliyor. 4–6 Eylül 2025 tarihlerindeki etkinlik, Türkiye ve dünyanın önde gelen dilbilim akademisyenlerini bir araya getirdi.

73 bildiri ve 13 poster sunulacak

DEÜ ev sahipliğinde gerçekleşen kurultayın açılış töreni; Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, rektör yardımcıları, fakülte yöneticileri, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı. İki gün sürecek etkinlikte, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden akademisyenler sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim, edimbilim, toplumbilim, bilişsel dilbilim ve psikodilbilim alanlarında 73 bildiri ve 13 poster sunacak. Bildiriler Türkçe ve İngilizce hazırlanırken, katılımcılar en fazla iki bildiri sunabilecek.

Bir yerde Türkçe varsa, TDK orada olmak zorunda

TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, kurultayın 21 yıl sonra İzmir’de yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mert, “Bu toplantı, 1982’de Amerika’da başlayan güçlü bir geleneğin yeni halkası. Türk Dil Kurumu, Atatürk’ün kurumu olarak Türkçenin en önemli savunucusudur. Bir yerde Türkçe varsa, TDK orada olmak zorunda” dedi.

Sosyal bilimler, bizim istikametimizi belirleyen alan

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, sosyal bilimlerin üniversitenin yönünü belirleyen temel alanlardan biri olduğunu söyledi. Yılmaz, “Cumhuriyetimize ve milletimize hizmet eden Üniversitemizde böyle seçkin bir kurultaya ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi, sağlık bilimleri ve mühendislik alanlarının yanı sıra sosyal bilimlerde de güçlü bir üniversitedir” ifadelerini kullandı.

Kültürel gösterilerle açılış

Açılış töreni, Rektör Yılmaz’ın Prof. Dr. Osman Mert’e teşekkür belgesi ve plaket takdim etmesiyle devam etti. Program, Samuel ve Edozie’nin sunduğu müzik dinletisi ile Anadolu’dan Esintiler Stilize Halk Dansları Topluluğu’nun zeybek gösterisiyle renklendi. Kurultay, 6 Eylül’e kadar sürecek.